"Україна має платити територією": сербський міністр вляпався в гучний скандал

Олексій Тесля
19 грудня 2025, 20:32
63
Міністерство інформації та телекомунікацій Сербії вибачилося перед Україною у зв'язку із заявою глави відомства Бориса Братіни.
Братство
Борис Братіна потрапив у гучний скандал / Колаж Главред, фото Facebook/Борис Братина, УНІАН

  • Георгій Тихий прокоментував заяву Бориса Братіна
  • Серби повинні використовувати територію своєї країни для словесних ігор

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий прокоментував заяву міністра інформації та телекомунікацій Сербії Бориса Братіна, який заявив, що хорвати, як і українці, "повинні розплачуватися за злочини територією".

"Міністру інформації Сербії Борису Братіну, який заявив, що хорвати, як і українці, повинні розплачуватися за злочини територією, пропонуємо йому використовувати територію власної країни для своїх нерозумних словесних ігор. Як каже українське прислів'я, муха в закритий рот не влетить", - написав Тихий у соцмережі Х.

відео дня

Реакція Белграда

Міністерство інформації та телекомунікацій Сербії вибачилося перед Україною у зв'язку із заявою очільника відомства Бориса Братіни про те, що Хорватія, як і Україна, за свої дії нібито має платити територіями, і стверджує, що йшлося про історичні, а не поточні події.

"Ми усвідомлюємо, що ця заява спричинила незручності та непорозуміння у відносинах між двома дружніми країнами та офіційною політикою Уряду Республіки Сербія. Заява міністра Братіни була незграбно інтерпретована і не мала належного зв'язку з поточними подіями; скоріше, висловлена позиція стосувалася виключно значно більш раннього історичного періоду. У зв'язку з цим як член уряду, міністр Братіна підтримує суверенітет і територіальну цілісність України відповідно до зовнішньої політики нашої країни, і ця позиція підтверджується його попередніми заявами, в яких він неодноразово наголошував, що збройний конфлікт в Україні є великою трагедією для українського народу", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті відомства.

Зазначається, що Братіна від імені Міністерства інформації та телекомунікацій, а також від свого імені "публічно вибачається за необачність, яка сталася 17 грудня 2025 року в заяві на телеканалі "Інформер".

"Міністр Братіна повністю бере на себе відповідальність за ситуацію, що склалася, і просить вибачення у всіх, кого образила вищезгадана заява, а Міністерство інформації та телекомунікацій залишається відданим прозорій, відповідальній та професійній роботі в інтересах суспільства", - заявили у відомстві.

Що передувало

Як повідомляли раніше хорватські медіа, міністр інформації та телекомунікацій Сербії Борис Братіна заявив, що хорвати повинні "заплатити штраф" за "участь у Першій світовій війні, Другій світовій війні, і особливо з початку 90-х років". Він додав, що "як і українці, вони повинні платити за це територією. Іншого покарання немає".

Раніше повідомлялося про те, що Сербія не бачить можливості ввести санкції проти Росії. Вучич зазначив, що він не входить до числа тих політиків, хто спочатку щось обіцяє, а потім не виконує.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Сербія, яка заявляла про нейтралітет, погодилася постачати зброю в Україну. Один із документів Пентагону, який потрапив у Мережу, говорить про те, що Сербія зобов'язалася надати летальну допомогу Україні або вже надала її.

Як писав раніше Главред, президент Сербії відзначився цинічною заявою. Сербський президент вважає, що перемир'я Росії з Україною нібито "означало б величезне полегшення для світу".

Про джерело: МЗС України

Міністерство закордонних справ України (МЗС України) — центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МЗС України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

МЗС України новини Сербії війна Росії та України
