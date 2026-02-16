Чоловік Наташі Корольової висунув їй приголомшливу вимогу: "Буде покарана"

Тарзану більше не подобається зовнішність співачки.

Чоловік Наташі Корольової розкритикував її фігуру / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Корольова

Чоловік російської співачки родом з України Наташі Корольової Тарзан публічно розкритикував зовнішній вигляд своєї дружини, яка мовчить про терористичне вторгнення РФ на її Батьківщину, повідомляють росЗМІ. Сергій Глушко вважає, що артистку потрібно "покарати" за таке ставлення до власної зовнішності.

Приводом для розбрату стали експерименти Корольової з зачіскою — вона вирішила перефарбувати волосся. Тарзан не оцінив рішення путіністки і заявив, що вона повинна була порадитися з ним. Також він пригрозив, що на артистку можуть чекати наслідки вдома.

Наташа Корольова набрала вагу / фото: instagram.com, Наташа Корольова

"Я люблю брюнеток. Зі мною цей образ не обговорювала. Це повна фривольність. Буде покарана ввечері", — поскаржився Глушко.

Крім того, танцюрист розкритикував фігуру дружини і заявив, що їй варто зайнятися зайвими кілограмами. Сергій вважає, що як медійна особистість Корольова повинна подавати приклад і виглядати стрункою. Після цього він поспішив виправдатися, заявивши, що не є аб'юзером і що рішення приймати артистці, проте не посоромився висловити претензії публічно.

Наташа Корольова зараз / фото: instagram.com, Наташа Корольова

"Для життя мені всього вистачає, але як артистка, як людина, яка повинна виходити і пропагувати правильні форми, є сенс подумати над тим, щоб трохи скинути. Це ні в якому разі не аб'юз. Все дуже ніжно і ненав'язливо. Рішення все одно приймати їй. Я можу тільки сприяти", — заявив Тарзан.

Наташа Корольова про війну РФ проти України

Наташа Корольова зайняла позицію мовчазної підтримки Росії, продовжуючи будувати кар'єру в Москві та ігноруючи повномасштабну агресію РФ. У той час як її мати відкрито підтримує Україну, сама співачка виступає на пропагандистських концертах і уникає заяв про обстріли рідного міста. Через таку позицію Україна ввела проти Корольової санкції і заборонила їй в'їзд до країни.

Про особу: Наташа Корольова Наташа Корольова — естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру розпочала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву. 12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в'їзд в країну на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в'їзд до Литви строком на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.

