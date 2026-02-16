Чому 17 лютого потрібно уникати темного одягу: яке церковне свято

17 лютого радять уникати темного одягу - вважається, що він притягує невдачу і пригнічує позитивну енергію.

Яке свято 17 лютого / фото: pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 17 лютого

Що можна і не можна робити 17 лютого

Прикмети 17 лютого

У вівторок, 17 лютого, в православному календарі відзначається день пам'ятісвятого великомученика Теодора Тирона. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Яке церковне свято 17 лютого

Про дитинство і сім'ю Теодора відомо небагато. Його ім'я "Тирон" походить від латинського tiro, що означає "новобранець" - він був новобранцем у римській армії. Юнак з дитинства вірив у Христа, і вже на військовій службі відрізнявся благочестям, милосердям і непохитною вірою.

Теодор служив у місті Амасія (сучасна Туреччина), де був призначений до римської армії. Незважаючи на юний вік, він виявляв мужність і дисципліну. Але найголовнішим для нього залишалася віра в Христа, і він часто допомагав нужденним і проповідував серед товаришів по службі.

Коли Максиміліан приступив до переслідування християн, Теодор відмовився приносити жертви римським богам, відкрито визнаючи себе християнином. Через це він зазнав жорстоких тортур: його били батогами, кидали в темницю і піддавали жахливим випробуванням, але він залишався непохитним у вірі.

Згідно з переказами, йому було наказано підкоритися і зректися Христа, але він відмовився. За це його стратили, а мученицька смерть святого стала прикладом незламності віри для всіх християн того часу.

Святий Теодор Тирон вважається покровителем воїнів і всіх, хто стоїть перед випробуваннями мужності і віри. Йому приписують численні чудеса: лікування хворих, захист від ворогів і допомогу в складних життєвих ситуаціях. У християнських святцях він згадується як символ мужності і рішучості в збереженні віри.

Церковне свято 17 лютого - день пам'яті святої мучениці Маріанни

Вона згадується в церковних синодиках і житіях святих як "Ісаапостол" - тобто рівна апостолам, оскільки разом з братом, апостолом Філіпом, проповідувала Євангеліє.

Маріанна була сестрою святого апостола Пилипа, одного з 12 апостолів Ісуса Христа. Вона активно супроводжувала апостола Пилипа під час його місіонерських мандрів, проповідуючи християнську віру і допомагаючи в поширенні Євангелія. Після мученицької смерті свого брата продовжила служіння Христу.

Вона належить до тих перших свідків християнства, які разом з апостолами поширювали віру серед народів, долаючи труднощі і гоніння.

Прикмети 17 лютого

Ясне небо і сонце віщує теплу і ранню весну.

Морозний ранок - до врожаю меду і хорошого врожаю хліба влітку.

Сильний вітер - передбачає бурю або сильні вітри в найближчі дні.

Що не можна робити 17 лютого

За народними прикметами, в цей день слід бути особливо обережними в словах і вчинках. Будь-яке грубе лайка, різке або необережне слово може накликати неприємності. Також радять уникати темного одягу - вважається, що він притягує невдачу і пригнічує позитивну енергію.

Що можна робити 17 лютого

Православні в цей день звертаються зі щирою молитвою до святого Теодора Тирона, покровителя Господа. Йому моляться про повернення зниклих близьких, про підтримку в складних життєвих обставинах і про духовну силу для подолання випробувань. Особливо поважають Теодора Мовчазного - просять його захистити від марнославства, порожніх розмов і нестриманості в словах. У народних традиціях 17 лютого пили багато холодної води, вважаючи, що вона очищає організм, додає сил і зміцнює здоров'я, готуючи тіло до нових життєвих викликів.

