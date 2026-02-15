Дніпро під прицілом стихії: які примхи підготувала погода цього тижня

Коротко:
- Тиждень у Дніпрі буде холодним і нестабільним
- Чергування дощу, снігу та морозів до -8°C
- Поривчастий вітер посилюватиме відчуття холоду
Мешканців Дніпра очікує прохолодний і нестабільний тиждень із різкими температурними коливаннями та чергуванням дощу й снігу. За даними синоптичного сервісу sinoptik, найближчими днями істотного потепління або тривалого періоду без опадів не прогнозується.
Понеділок, 16 лютого
Тиждень розпочнеться з дощової та вітряної погоди. Вночі та вранці очікується сильна злива з імовірністю опадів до 83%, температура повітря становитиме +6…+8°C.
Удень хмарність зменшиться, однак разом із проясненням прийде похолодання: стовпчики термометрів покажуть 0…+2°C, а ввечері знизяться до -4°C. Через північно-західний вітер до 7,8 м/с відчутна температура опускатиметься до -7°C.
У народі казали: "На лагодження дід встає вдосвіта – лагодить збрую літню і бороду столітню".
Вівторок, 17 лютого
У вівторок у місті встановиться суха й переважно ясна погода. Опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від -6°C уранці до -2°C удень. Атмосферний тиск зросте до 743 мм рт. ст.
Наші пращури помічали: якщо довгі сухі гілки ялини згинаються – буде заметіль, а якщо випрямляються – на сприятливу погоду.
Середа, 18 лютого
У середині тижня погода знову погіршиться. Вранці прогнозується сильний сніг, який після обіду перейде в дощ через підвищення температури до +2°C. Увечері можливий повторний сніг. Вологість повітря сягатиме 99%, а поривчастий вітер посилить відчуття холоду — до -8°C при фактичних -2°C.
Згідно з народними прикметами, якщо 18 лютого мороз, то весна буде привітною, а літо – сухим і спекотним.
Четвер, 19 лютого
Уночі можливий невеликий сніг, однак уже зранку опади припиняться. Ранок стане найхолоднішим за тиждень — до -8°C (відчуватиметься як -13°C). Удень температура триматиметься близько -2°C.
У народі вірили: якщо вода в криницях підіймається — слід чекати морозу.
П’ятниця, 20 лютого
У п’ятницю синоптики прогнозують сильний сніг упродовж дня. Температура повітря триматиметься поблизу 0°C, що сприятиме утворенню сльоти на дорогах. Вологість залишатиметься високою — до 97%.
Предки казали: якщо сонце "заходить червоно" – буде холодне літо.
Субота, 21 лютого
Вихідні розпочнуться похмурою погодою без істотних опадів. Температура становитиме -6°C уранці та -4°C удень. Атмосферний тиск зросте до 757 мм рт. ст., що може вплинути на самопочуття метеозалежних людей.
За прикметами, чим холодніша остання неділя лютого, тим теплішим буде березень.
Неділя, 22 лютого
Тиждень завершиться хмарною, але сухою погодою. Вранці очікується до -5°C, удень — до -1°C. Вітер змінить напрямок на південний і південно-східний, залишаючись помірним — до 3,2 м/с.
У народі вірили, що виставлене на мороз насіння цього дня буде стійкішим до температурних коливань.
Чого очікувати від погоди в Україні найближчими днями - прогноз синоптика
В Україні найближчими днями очікується нестійка та волога погода з помітними коливаннями температури та атмосферного тиску.
За словами Ігоря Кібальчича, розвиток циклонів і південно-західних повітряних потоків принесе теплі, але мінливі умови. Пройдуть опади у вигляді снігу та дощу, а зміни тиску і температури можуть вплинути на самопочуття метеозалежних людей.
Погода в Україні - новини за темою
Як писав Главред, у неділю та понеділок (15-16 лютого) очікується значне ускладнення погодних умов. Негода накриє Україну, тому в деяких регіонах оголошено жовтий рівень небезпеки.
Крім того, у Житомирі та по всій області у понеділок, 16 лютого, встановиться по-справжньому зимова картина: небо затягне щільною хмарністю, а ніч принесе помірний сніг, місцями - навіть значні опади.
Також метеоролог Ігор Кібальчич попередив, що 14-15 лютого погоду в Україні визначатимуть циклони та теплі повітряні маси з півдня Європи. Тому на території країни очікуються опади, тумани, поривчастий вітер і коливання тиску, а температура буде вищою за норму, особливо на півдні.
Про персону: Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
