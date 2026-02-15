Рус
Дніпро під прицілом стихії: які примхи підготувала погода цього тижня

Руслан Іваненко
15 лютого 2026, 18:09
Коливання температури в місті супроводжуватимуться поривчастим північно-західним вітром.
Днепр, погода
Погода в Дніпрі змінюється протягом тижня від дощу та снігу до морозних ранків/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/nashemistodnipro

Коротко:

  • Тиждень у Дніпрі буде холодним і нестабільним
  • Чергування дощу, снігу та морозів до -8°C
  • Поривчастий вітер посилюватиме відчуття холоду

Мешканців Дніпра очікує прохолодний і нестабільний тиждень із різкими температурними коливаннями та чергуванням дощу й снігу. За даними синоптичного сервісу sinoptik, найближчими днями істотного потепління або тривалого періоду без опадів не прогнозується.

Понеділок, 16 лютого

Тиждень розпочнеться з дощової та вітряної погоди. Вночі та вранці очікується сильна злива з імовірністю опадів до 83%, температура повітря становитиме +6…+8°C.

Удень хмарність зменшиться, однак разом із проясненням прийде похолодання: стовпчики термометрів покажуть 0…+2°C, а ввечері знизяться до -4°C. Через північно-західний вітер до 7,8 м/с відчутна температура опускатиметься до -7°C.

У народі казали: "На лагодження дід встає вдосвіта – лагодить збрую літню і бороду столітню".

Погода в Дніпрі 16 лютого
Погода в Дніпрі 16 лютого / Фото: скріншот sinoptik

Вівторок, 17 лютого

У вівторок у місті встановиться суха й переважно ясна погода. Опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від -6°C уранці до -2°C удень. Атмосферний тиск зросте до 743 мм рт. ст.

Наші пращури помічали: якщо довгі сухі гілки ялини згинаються – буде заметіль, а якщо випрямляються – на сприятливу погоду.

Погода в Дніпрі 17 лютого
Погода в Дніпрі 17 лютого / Фото: скріншот sinoptik

Середа, 18 лютого

У середині тижня погода знову погіршиться. Вранці прогнозується сильний сніг, який після обіду перейде в дощ через підвищення температури до +2°C. Увечері можливий повторний сніг. Вологість повітря сягатиме 99%, а поривчастий вітер посилить відчуття холоду — до -8°C при фактичних -2°C.

Згідно з народними прикметами, якщо 18 лютого мороз, то весна буде привітною, а літо – сухим і спекотним.

Погода в Дніпрі 18 лютого
Погода в Дніпрі 18 лютого / Фото: скріншот sinoptik

Четвер, 19 лютого

Уночі можливий невеликий сніг, однак уже зранку опади припиняться. Ранок стане найхолоднішим за тиждень — до -8°C (відчуватиметься як -13°C). Удень температура триматиметься близько -2°C.

У народі вірили: якщо вода в криницях підіймається — слід чекати морозу.

Погода в Дніпрі 19 лютого
Погода в Дніпрі 19 лютого / Фото: скріншот sinoptik

П’ятниця, 20 лютого

У п’ятницю синоптики прогнозують сильний сніг упродовж дня. Температура повітря триматиметься поблизу 0°C, що сприятиме утворенню сльоти на дорогах. Вологість залишатиметься високою — до 97%.

Предки казали: якщо сонце "заходить червоно" – буде холодне літо.

Погода в Дніпрі 20 лютого
Погода в Дніпрі 20 лютого / Фото: скріншот sinoptik

Субота, 21 лютого

Вихідні розпочнуться похмурою погодою без істотних опадів. Температура становитиме -6°C уранці та -4°C удень. Атмосферний тиск зросте до 757 мм рт. ст., що може вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

За прикметами, чим холодніша остання неділя лютого, тим теплішим буде березень.

Погода в Дніпрі 21 лютого
Погода в Дніпрі 21 лютого / Фото: скріншот sinoptik

Неділя, 22 лютого

Тиждень завершиться хмарною, але сухою погодою. Вранці очікується до -5°C, удень — до -1°C. Вітер змінить напрямок на південний і південно-східний, залишаючись помірним — до 3,2 м/с.

У народі вірили, що виставлене на мороз насіння цього дня буде стійкішим до температурних коливань.

Погода в Дніпрі 22 лютого
Погода в Дніпрі 22 лютого / Фото: скріншот sinoptik

Чого очікувати від погоди в Україні найближчими днями - прогноз синоптика

В Україні найближчими днями очікується нестійка та волога погода з помітними коливаннями температури та атмосферного тиску.

За словами Ігоря Кібальчича, розвиток циклонів і південно-західних повітряних потоків принесе теплі, але мінливі умови. Пройдуть опади у вигляді снігу та дощу, а зміни тиску і температури можуть вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

Погода в Україні - новини за темою

Як писав Главред, у неділю та понеділок (15-16 лютого) очікується значне ускладнення погодних умов. Негода накриє Україну, тому в деяких регіонах оголошено жовтий рівень небезпеки.

Крім того, у Житомирі та по всій області у понеділок, 16 лютого, встановиться по-справжньому зимова картина: небо затягне щільною хмарністю, а ніч принесе помірний сніг, місцями - навіть значні опади.

Також метеоролог Ігор Кібальчич попередив, що 14-15 лютого погоду в Україні визначатимуть циклони та теплі повітряні маси з півдня Європи. Тому на території країни очікуються опади, тумани, поривчастий вітер і коливання тиску, а температура буде вищою за норму, особливо на півдні.

Читайте також:

Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Дніпра погода прогноз погоди Погода в Дніпрі
Чому чоловіки не вибачаються: психолог вказала на тривожні "дзвіночки"

03:08

Кінець зими буде переломним для трьох знаків зодіаку: чиє життя різко зміниться

02:34

"Перевернута" зоряна система вразила вчених: аномалія порушила всі правила

