Зима триває: синоптик розповіла, де в Україні похолодає до -18

В Україні вночі 17 лютого очікується -5 -12 градусів, у північній частині - від -12 до -18 градусів.

Синоптик розповіла, де в Україні похолодає до -18 / Фото: pixabay

У вівторок, 17 лютого, більшість областей України залишаться в зоні сухої погоди без істотних опадів. Тільки на півдні країни через вплив атмосферних фронтів очікуються дощ, мокрий сніг і поривчастий вітер. Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

У вівторок температура повітря в різних регіонах буде істотно відрізнятися. Вночі очікується -5 -12 градусів, в північній частині - від -12 до -18 градусів.

Протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть -2 -7 градусів, на півночі країни - від -5 до -10 градусів, у південній частині, на південному сході, у Дніпропетровській області - від -2 до +2 градусів, а в Криму повітря прогріється до +3 +9 градусів.

У столиці через антициклон Felix 17 лютого опади малоймовірні. Вночі похолодає до -15 -17 градусів, вдень температура повітря буде від -6 до -8 градусів. На дорогах ожеледиця.

У середу черговий циклон принесе в столицю ускладнення погоди і підвищення температури повітря, попередила Диденко, нагадавши, що південні циклони мають таку характерну особливість - ходять "серіями".

Фото: t.me/PohodaNatalka

Про особу: Наталія Диденко Наталія Диденко - українська метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Диденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні 17 лютого буде похмурою, місцями невеликий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Середня температура вдень становитиме -3°...-8°.

Фото: Jagranjosh

Як писав Главред, 16 лютого погода в Україні буде морозною. Синоптики Укрівідрометцентру оголосили штормове попередження в Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях. Там очікується значний мокрий сніг і дощ. Також в Україні будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с. У більшості північних і Вінницькій областях вночі та вранці будуть хуртовини.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і життєдіяльності населення; до порушення руху транспорту.

16 лютого вночі в західних областях буде найхолодніше - 7-13 градусів морозу. Найтепліше буде на півдні та сході - 1-4 градуси тепла.

У Дніпрі тиждень почнеться з дощової та вітряної погоди. Вночі та вранці очікується сильна злива з імовірністю опадів до 83%, температура повітря становитиме +6...+8°C.

У Харкові тиждень починається з попередження про негоду. Харківський регіональний центр з гідрометеорології оголосив підвищений рівень небезпеки не тільки в місті, але і по території області.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Він входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі і на кілька днів вперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, але і по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

