Полтавщину накрила негода: синоптики попередили про атаку низьких температур

Після короткотривалого потепління минулого тижня температура повітря різко опустилася.

Погода на Полтавщині 17 лютого / фото: pixabay

Попри те, що мешканці Полтави та області чекають на потепління, погода бажаними плюсовими температурами наразі не потішить. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики попереджають про небезпеку - місцями на Полтавщині на дорогах ожеледиця. Водночас опадів в області завтра, 17 лютого, можна не чекати.

Погода 17 лютого

У вівторок буде хмарно з проясненнями, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря не підніметься вище 6 градусів морозу вночі та 1 градуса морозу вдень.

У Полтаві очікується вночі від 7 до 9 градусів морозу, а вдень в межах 2-4 градусів морозу. По області вночі температура коливатиметься в межах 6-11 градусів морозу, вдень - 1-6 градусів морозу.

Погода в Полтаві 17 лютого / фото: скріншот з meteoprog

Главред писав, що за прогнозом синоптика Наталії Діденко, 17 лютого більшість областей України залишаться в зоні сухої погоди без істотних опадів. Тільки на півдні країни через вплив атмосферних фронтів очікуються дощ, мокрий сніг і поривчастий вітер.

Температура повітря в різних регіонах буде істотно відрізнятися. Вночі очікується -5 -12 градусів, в північній частині - від -12 до -18 градусів. Протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть -2 -7 градусів, на півночі країни - від -5 до -10 градусів, у південній частині, на південному сході, у Дніпропетровській області - від -2 до +2 градусів.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, Главред писав, що мешканців Дніпра очікує прохолодний і нестабільний тиждень із різкими температурними коливаннями та чергуванням дощу й снігу.

Раніше повідомлялося, що в Україні найближчими днями пануватиме нестійка та волога погода з відчутними коливаннями температури та атмосферного тиску в усіх областях.

Напередодні стало відомо, що 16 лютого синоптики оголосили штормове попередження у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях. Там очікується значний мокрий сніг та дощ. Також в Україні будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.

