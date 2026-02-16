Рус
Чи будуть США тиснути на Україну для завершення війни - Рубіо відповів

Юрій Берендій
16 лютого 2026, 16:01
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати прагнуть відіграти посередницьку роль у якнайшвидшому завершенні війни.
Про що сказав Рубіо:

  • США не будуть тиснути на жодну із сторін для прийняття мирної угоди
  • Лише США можуть "посадити обидві сторони за стіл переговорів"
  • ООН не змогла забезпечити початок переговорного процесу

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не має наміру примушувати жодну зі сторін у процесі завершення російсько-української війни погоджуватися на майбутню мирну угоду. Про це він повідомив 16 лютого в Будапешті під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, передає Укрінформ.

"Все, що ми намагаємося зробити, це зіграти певну роль, якщо це можливо, в досягненні угоди. Ми не прагнемо нав'язати нікому угоду. Ми не намагаємося змусити нікого укласти угоду, яку вони не хочуть укладати. Ми просто хочемо допомогти їм, бо вважаємо, що ця війна, яка неймовірно руйнівна, має завершитися якомога швидше", - сказав Рубіо.

За його словами, саме Сполучені Штати наразі є єдиною країною, здатною посадити обидві сторони за стіл переговорів. Він підкреслив, що Організація Об’єднаних Націй не змогла цього досягти, так само як і жодна інша європейська держава, тоді як США змогли забезпечити початок прямого діалогу між сторонами.

Рубіо нагадав, що вперше за кілька років представники військових структур обох сторін провели технічні консультації минулого тижня на Близькому Сході, а продовження переговорів заплановане в Женеві пізніше цього тижня.

Він також зазначив, що президент США Дональд Трамп витратив значний час і політичні ресурси на спроби сприяти врегулюванню, та висловив здивування через критику на його адресу за ці зусилля.

"Ми будемо продовжувати, поки наша роль і наша участь будуть позитивними. Сподіваємося, що війна закінчиться чим швидше, тим краще…Тож ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб спробувати довести її до кінця. І якщо нам це вдасться, я думаю, світ стане кращим", - резюмував він.

Як може закінчитись війна - прогноз нардепа

Як писав Главред, новий раунд переговорів щодо завершення війни може створити для України шанс завершити війну вже у березні–квітні на поточній лінії фронту без потреби відводити українські підрозділи з території Донецької області. Про це заявив член парламентського комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю "Апострофу".

Він також зазначив, що нині триває виснажливе протистояння, у якому російська сторона не досягає ані стратегічних, ані навіть оперативних результатів. Попри заяви Москви про успішне імпортозаміщення в умовах санкцій, економіка Росії, за оцінками української розвідки, зазнає значних втрат і перебуває у складному стані.

"Тому, я думаю, ці всі фактори змусили Росію, змусили Путіна все-таки увійти в перемовний процес. Зараз в них мета очевидна для всіх. Вони мають продати для свого внутрішнього глядача те, що вони перемогли, що вони досягли якихось цілей. Зупинити війну їм потрібно лише через формат того, що вони досягли дуже великих успіхів", - сказав політик.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 17–18 лютого у Женеві заплановано третій раунд переговорів за участю представників України, Росії та США. Очікується, що сторони, серед іншого, порушать тему територіальних питань. Таку заяву зробив речник російського диктатора та воєнного злочинця Путіна Дмитро Пєсков.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов у свою чергу зазначив, що українська делегація вже вирушила до Женеви для участі в консультаціях. Переговори за посередництва США триватимуть два дні та будуть зосереджені на питаннях припинення вогню і обміну полоненими.

Колишній командувач армією США в Європі Бен Годжес висловив сумнів у тому, що війна Росії проти України завершиться у 2026 році, наголосивши, що Кремль наразі не демонструє зацікавленості в досягненні миру.

Інші новини:

Про персону: Марко Рубіо

Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання.

У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія.

Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби.

Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати.

"Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

війна в Україні мирне врегулювання Марко Рубіо новини України мирні переговори Мирний план Трампа
Справа "Мідас": ексміністру енергетики та юстиції оголосили підозру — НАБУ

