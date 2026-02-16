Рус
Квартири, в яких роками ніхто не живе, передадуть ВПО - Мінрозвитку

Дар'я Пшеничник
16 лютого 2026, 15:19
Йдеться про нерухомість, яка роками стояла пусткою: квартири без спадкоємців, незаселені гуртожитки, комунальні будинки на балансі громад тощо.
Жилье для ВПЛ
Житло для ВПО / Колаж: Главред, фото: УНІАН, freepik

Головне з новини:

  • Україна запускає пілот із переобладнання порожніх будівель у житло для ВПО
  • HFH проводить оцінку об’єктів і готує інвестпропозиції для реконструкції

В Україні стартував новий етап житлової політики - держава разом із міжнародними партнерами починає системно перетворювати порожні та невикористовувані будівлі на доступне житло для внутрішньо переміщених осіб.

відео дня

Проєкт реалізує Міністерство розвитку громад та територій спільно з Habitat for Humanity (HFH), і він уже запущений у трьох областях: Київській, Івано-Франківській та Полтавській.

Йдеться про нерухомість, яка роками стояла пусткою: квартири без спадкоємців, незаселені гуртожитки, комунальні будинки на балансі громад, а також адміністративні споруди, що давно не використовуються. Усе це може стати основою для нового житла, якщо об’єкти пройдуть оцінку та будуть визнані придатними для реконструкції.

У межах проєкту команда HFH проведе загальнонаціональне картографування таких будівель, класифікує їх за станом і потенціалом, а результати інтегрують у цифрову житлову систему для ВПО, яка має запрацювати у жовтні 2026 року. Після цього для відібраних об’єктів підготують інвестиційні пропозиції - з розрахунками, варіантами реконструкції та планами реалізації.

Заступниця міністра Наталія Козловська наголошує, що пілот має стати тестовим майданчиком для майбутньої національної моделі соціального житла:

"Ми розглядаємо пілотні проєкти щодо соціального житла за участі громад, міжнародних донорів і благодійних організацій як важливі тестові моделі. Вони дозволяють перевірити різні підходи - фінансові, управлінські, соціальні - перед масштабуванням на національному рівні."

Перший етап триватиме у лютому–березні: фахівці проведуть польові інспекції 60–70 будівель у трьох пілотних регіонах та сформують базу даних із геокоординатами. У квітні–травні планують підготувати детальні інвестиційні пропозиції для 10–15 об’єктів і створити набір практичних інструментів для переобладнання порожніх будівель у житло.

У HFH підкреслюють, що український досвід може стати зразком для інших країн, які стикаються з житловими кризами. "Житлова криза в Україні потребує швидких і водночас сталих рішень. Системний підхід до виявлення та переобладнання об’єктів нерухомості дозволяє не лише підтримати національну житлову реформу, а й запропонувати практичні, засновані на даних рішення для створення доступного житла", - зазначив Наврозідіс Панагіотіс, старший директор програми Європа та Близький Схід.

Окремо міжнародна організація розгляне можливість реалізувати один із підготовлених проєктів як демонстраційний - щоб показати, як занедбана будівля може перетворитися на сучасне житло для ВПО та вразливих груп.

Якщо пілот буде успішним, його масштабують на всю країну - і сотні покинутих об’єктів можуть отримати друге життя, а тисячі українських родин - новий дім.

Нагадаємо, Главред писав, що в Уряді погодили пропозицію Міністерства соціальної політики щодо реалізації експериментального проєкту щодо надання субсидій внутрішньо переміщеним особам на оплату вартості або частини вартості оренди житла.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України розширив перелік осіб, які можуть отримати послуги підтриманого проживання та стаціонарного догляду. Відтепер скористатися такими послугами зможуть не лише люди з інвалідністю з V групою рухової активності, а й ті, кому встановлено IV групу. Зокрема, це стосується внутрішньо переміщених осіб літнього віку та осіб з інвалідністю.

Напередодні стало відомо, що переселенці зобов'язані були повернути до бюджету держави помилково виплачені гроші - якщо не відповідають певним критеріям для отримання допомоги.

Про джерело: Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрозвитку)

Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрозвитку) — чинне міністерство України, центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Правонаступник Міністерства інфраструктури України, яке Постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2022 року № 1343 було перейменовано в Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, та до нього було приєднано Міністерство розвитку громад та територій України. Іменоване "міністерством відновлення" як спрощену назву з середини грудня 2022 року[5][6] по вересень 2024 року, пише Вікіпедія.

