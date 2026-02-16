Квартири, в яких роками ніхто не живе, передадуть ВПО - Мінрозвитку

Йдеться про нерухомість, яка роками стояла пусткою: квартири без спадкоємців, незаселені гуртожитки, комунальні будинки на балансі громад тощо.

Житло для ВПО

Головне з новини:

Україна запускає пілот із переобладнання порожніх будівель у житло для ВПО

HFH проводить оцінку об’єктів і готує інвестпропозиції для реконструкції

В Україні стартував новий етап житлової політики - держава разом із міжнародними партнерами починає системно перетворювати порожні та невикористовувані будівлі на доступне житло для внутрішньо переміщених осіб.

Проєкт реалізує Міністерство розвитку громад та територій спільно з Habitat for Humanity (HFH), і він уже запущений у трьох областях: Київській, Івано-Франківській та Полтавській.

Йдеться про нерухомість, яка роками стояла пусткою: квартири без спадкоємців, незаселені гуртожитки, комунальні будинки на балансі громад, а також адміністративні споруди, що давно не використовуються. Усе це може стати основою для нового житла, якщо об’єкти пройдуть оцінку та будуть визнані придатними для реконструкції.

У межах проєкту команда HFH проведе загальнонаціональне картографування таких будівель, класифікує їх за станом і потенціалом, а результати інтегрують у цифрову житлову систему для ВПО, яка має запрацювати у жовтні 2026 року. Після цього для відібраних об’єктів підготують інвестиційні пропозиції - з розрахунками, варіантами реконструкції та планами реалізації.

Заступниця міністра Наталія Козловська наголошує, що пілот має стати тестовим майданчиком для майбутньої національної моделі соціального житла:

"Ми розглядаємо пілотні проєкти щодо соціального житла за участі громад, міжнародних донорів і благодійних організацій як важливі тестові моделі. Вони дозволяють перевірити різні підходи - фінансові, управлінські, соціальні - перед масштабуванням на національному рівні."

Перший етап триватиме у лютому–березні: фахівці проведуть польові інспекції 60–70 будівель у трьох пілотних регіонах та сформують базу даних із геокоординатами. У квітні–травні планують підготувати детальні інвестиційні пропозиції для 10–15 об’єктів і створити набір практичних інструментів для переобладнання порожніх будівель у житло.

У HFH підкреслюють, що український досвід може стати зразком для інших країн, які стикаються з житловими кризами. "Житлова криза в Україні потребує швидких і водночас сталих рішень. Системний підхід до виявлення та переобладнання об’єктів нерухомості дозволяє не лише підтримати національну житлову реформу, а й запропонувати практичні, засновані на даних рішення для створення доступного житла", - зазначив Наврозідіс Панагіотіс, старший директор програми Європа та Близький Схід.

Окремо міжнародна організація розгляне можливість реалізувати один із підготовлених проєктів як демонстраційний - щоб показати, як занедбана будівля може перетворитися на сучасне житло для ВПО та вразливих груп.

Якщо пілот буде успішним, його масштабують на всю країну - і сотні покинутих об’єктів можуть отримати друге життя, а тисячі українських родин - новий дім.

