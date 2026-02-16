На Житомирщину повертаються сильні морози: синоптики розповіли, коли вдарить до -18°C

Вранці 16 лютого висота снігового покриву в області вже досягала 18–34 см, тож нові опади можуть ще більше ускладнити ситуацію на автошляхах.

Головне з новини:

На Житомирщину повертаються морози до –18° та нові снігопади

Дороги залишатимуться слизькими через постійну ожеледицю

Сніговий покрив уже сягає 18–34 см і може збільшитися найближчими днями

Цього тижня Житомирська область знову опиниться у владі зимових температур та періодичних снігопадів. За прогнозом обласного гідрометцентру, з 17 по 20 лютого регіон очікують морози від 0° до –18° та складні умови на дорогах.

У вівторок, 17 лютого, у Житомирі та по області буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, проте з ожеледицею на дорогах. Східний вітер сягатиме 5–10 м/с. У Житомирі вночі температура опуститься до –13…–15°, вдень становитиме –6…–8°, тоді як по області вночі прогнозують –13…–18°, а вдень –6…–11°.

У середу, 18 лютого, очікується суцільна хмарність. Вночі опадів не передбачається, зате вдень піде сніг. На дорогах збережеться ожеледиця, а північно-східний вітер залишатиметься помірним. Температура вночі становитиме –11…–16°, удень –6…–11°.

У четвер, 19 лютого, синоптики прогнозують хмарність із проясненнями. Уночі випадатиме сніг, а вдень опади припиняться. Західний вітер триматиметься на рівні 5–10 м/с. Температура вночі знизиться до –8…–13°, а вдень коливатиметься від 0 до –5°.

У п’ятницю, 20 лютого, вночі очікується невеликий сніг, який удень посилиться до помірного. Температура вночі становитиме –7…–12°, а вдень –1…–6°.

За даними метеостанцій, уранці 16 лютого висота снігового покриву в області вже досягала 18–34 см, тож нові опади можуть ще більше ускладнити ситуацію на автошляхах.

Нагадаємо, Главред писав, що мешканців Дніпра очікує прохолодний і нестабільний тиждень із різкими температурними коливаннями та чергуванням дощу й снігу.

Раніше повідомлялося, що в Україні найближчими днями пануватиме нестійка та волога погода з відчутними коливаннями температури та атмосферного тиску в усіх областях.

Напередодні стало відомо, що 16 лютого синоптики оголосили штормове попередження у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях. Там очікується значний мокрий сніг та дощ. Також в Україні будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

