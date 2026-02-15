'Американці дадуть ракети': несподіваний сценарій передачі Tomahawk Україні

Успіх України може спонукати партнерів до більш активних дій, вважає Тарас Загородній.

Україні можуть передати ракети Tomahawk / Колаж Главред, фото navair.navy.mil, УНІАН

Важливе із заяв Загороднього:

Передача Tomahawk можлива в разі досягнення успіху України в реалізації ракетної програми

Успіх України може спонукати партнерів до більш активних дій

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній прокоментував питання ймовірності надання США Україні ракет Tomahawk для відбиття агресії РФ.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, такий сценарій ймовірний у разі досягнення успіху України в реалізації ракетної програми.

"Це залежить виключно від нашої ракетної програми. Коли американці побачать, що Україна сама щось може зробити, вони будуть діяти по-іншому, зокрема, дадуть ракети", - переконаний експерт.

За його словами, якщо Україна покаже результат у цій сфері, це може спонукати партнерів до більш активних дій.

"Чим більше ми будемо виробляти своїх власних ракет, тим більше американці нам будуть надавати свої – для того, щоб контролювати нас", – додав Загородній.

США можуть надати Україні Tomahawk — думка експерта

Віктор Андрусів вважає, що падіння доходів російських нафтових компаній супроводжується зростанням прибутку енергетичного бізнесу США і ЄС. Причини - удари по НПЗ РФ і санкційна політика, пов'язана з Дональдом Трампом.

На його думку, така тенденція може стати аргументом для передачі Україні ракет Tomahawk: подальший тиск на нафтопереробку РФ послабить її економіку і одночасно посилить позиції західних компаній.

Раніше повідомлялося про те, що Трамп може схвалити передачу Україні ракет Tomahawk. Американські чиновники вважають, що передача ракет чинитиме величезний тиск на Путіна.

Нагадаємо, Главред писав, що наприкінці жовтня 2025 року нібито Трамп сказав Зеленському, що Україна не повинна розраховувати на швидке отримання Tomahawk.

Після цього Володимир Зеленський заявив, що в Україні все-таки можуть з'явитися американські крилаті ракети Tomahawk. Він зазначив, що ЗСУ ніколи не використовували для ударів по РФ далекобійну зброю, надану США.

Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

