"Маячня і здача територій": Костенко про ідею США щодо "демілітаризації" Донбасу

За словами нардепа, запропонована США мирна угода із "демілітаризованим" Донбасом може стати ще одним Будапештським меморандумом.

Ідея щодо створення буферної зони на Донбасі / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне з новини:

Костенко назвав ідею "демілітаризованого" Донбасу небезпечною

Він попереджає, що така угода відкриє Росії шлях до нових наступів

Політик вважає, що навіть із миром 2026 рік залишиться роком війни

Запропонована США модель мирної угоди, що передбачає створення "демілітаризованої зони" на Донбасі, несе ризики повторення помилок Будапештського меморандуму та не гарантує Україні жодної реальної безпеки.

Про це в інтерв’ю виданню УП заявив народний депутат і секретар комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Роман Костенко.

Політик різко розкритикував ідею буферної зони, назвавши її "абсолютною нісенітницею" та фактичною здачею територій. На його переконання, будь-які домовленості з Росією без реальних механізмів стримування лише відкривають шлях до нової хвилі агресії.

Костенко наголосив, що у разі отримання Донбасу без бою Кремль одразу висуне нові вимоги - від повного контролю над Запорізькою та Херсонською областями до подальшого просування на Миколаївщину й Одещину. Він нагадав, що Росія неодноразово використовувала штучні приводи для початку воєнних операцій, зокрема й проти власних громадян.

Політик провів паралелі з Будапештським меморандумом, який мав гарантувати Україні безпеку після відмови від ядерної зброї, але не спрацював у момент російського вторгнення. На його думку, нові "гарантії" можуть виявитися такими ж порожніми, адже політичні лідери, які їх підписуватимуть, можуть змінитися, а відповідальність - розмитися.

Попри ризики, Костенко визнає, що Україна може втратити частину Донбасу внаслідок бойових дій. Водночас він переконаний: за умови продовження підтримки з боку Європи стратегічна ситуація для України не стане критично гіршою.

Підсумовуючи, депутат заявив, що незалежно від того, чи буде підписано мирну угоду, 2026 рік залишатиметься роком війни.

Вихід ЗСУ з Донбасу - думка військових

Головний сержант 93-ї ОМБр "Стохід" Віталій П'ясецький говорив, що не варто навіть обговорювати можливість відступу з Донбасу.

За його словами, з військової точки зору, жоден притомний військовий своєї згоди на таку поступку не дасть.

Він також додав, якщо погодитись на вимоги агресора, то Росія не зупиниться на цьому. Москва може поставити війну на паузу, однак не закінчить її назавжди.

Питання територій - що відомо

Як повідомляв Главред, раніше президент Володимир Зеленський категорично відкинув можливість передачі будь-яких українських територій у межах американської мирної ініціативи.

Зеленський говорив, що американська сторона пропонує на частині Донбасу створення так званої "вільної економічної" або, як кажуть росіяни, "демілітаризованої" зони. Але, за його словами, питання можливих територіальних рішень має визначати народ України через вибори або референдум.

Водночас, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін висловив абсурдну заяву про нібито історично російський Донбас.

Про джерело: Українська правда Українська правда — українське суспільно-політичне інтернет-ЗМІ, яке заснував Георгій Гонгадзе у квітні 2000 року. Після смерті Гонгадзе у вересні 2000 року редакцію очолила співзасновниця видання Олена Притула, яка залишалась головним редактором "Української правди" до 2014 року, поки не передала посаду Севгіль Мусаєвій. У травні 2021 року новим власником видання став генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала, пише Вікіпедія.

