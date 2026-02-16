'Прискорювати партнерів по ППО': Зеленський підтвердив підготовку РФ до обстрілу України

Володимир Зеленський доручив протягом сьогоднішнього дня посилити захист на тлі інформації про підготовку РФ нового масового обстрілу.

Зеленський підтвердив підготовку РФ до удару по Україні / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Коротко:

Зеленський провів селектор щодо ситуації в українських областях

Кожна російська ракета - це відповідь агресора на заклики закінчити війну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що володіє інформацією від розвідки про підготовку російськими окупантами нового масованого удару по Україні. Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі президента.

"Доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ Анатолію Кривоножко, міністру оборони України Михайлу Федорову та керівнику "Укренерго" Віталію Зайченку протягом дня підготувати необхідні додаткові заходи захисту, враховуючи інформацію від розвідки про підготовку Росією масованого удару", - йдеться в повідомленні президента. відео дня

Зазначається, що сьогодні, 16 лютого, Зеленський провів селектор щодо ситуації в українських областях. Президент заслухав звіт про наслідки нічного удару. Росіяни вкотре застосували ракети проти об'єктів української енергетики. ППО відпрацювала, зазначив глава держави.

"Кожна російська ракета - це відповідь агресора на заклики закінчити війну, і саме тому ми наполягаємо: тільки з достатнім тиском на Росію і чіткими гарантіями безпеки Україні реально закінчити цю війну", - підкреслив Зеленський.

Крім того, президент згадав конференцію з безпеки в Мюнхені, де українська делегація говорила з партнерами про енергетику.

"Протягом найближчих днів треба реалізувати наявні домовленості. Працюємо і для прискорення поставок ракет для ППО - це незмінний пріоритет. Завдання всіх відповідних інститутів нашої держави - прискорювати партнерів по ППО", - підкреслив він.

У свою чергу керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко теж заявив, що окупанти готують черговий масований обстріл України.

"Ворог готує черговий масований обстріл. Будьте уважні і бережіть себе та близьких", - зазначив він у Telegram.

Інфографіка: Главред

Як РФ змінить тактику обстрілів: думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко вважає, що в 2026 році балістичні ракети можуть стати одним з ключових інструментів терору Росії проти України.

Під найбільшою загрозою опиняться регіони, що потрапляють у 500-кілометрову зону ураження, яка охоплює майже всю лівобережну частину країни, південь і частково північ.

Експерт зазначив, що противник може розширити перелік цілей і перейти до ударів по нових типах об'єктів неенергетичної інфраструктури.

"У будь-якому випадку вони не зупиняться. І вони не скоротять застосування балістичної зброї. Навпаки, є побоювання, що в 2026 році російська балістика стане одним з основних викликів для України, тому що потрібно буде знайти способи протидії цьому засобу терору", - підкреслив Коваленко в інтерв'ю Главреду.

Удари РФ по Україні - останні новини

В ніч на неділю, 15 лютого, російські війська здійснили чергову масовану атаку по Одесі та області. Повітряна тривога в регіоні тривала майже безперервно, а в місті знову зафіксували наслідки ворожого удару.

Раніше стало відомо, що в результаті російської атаки на Одеську область в ніч на 13 лютого одна людина загинула, шестеро - постраждали. Стан трьох постраждалих важкий.

Російська окупаційна армія завершила підготовку до нанесення удару по території України. Атака може відбутися в найближчі кілька діб. Не виключено, що в ніч на 16 лютого. Про це вранці 16 лютого попередив моніторинговий канал ЄРадар.

Інші новини:

