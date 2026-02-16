Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Прискорювати партнерів по ППО": Зеленський підтвердив підготовку РФ до обстрілу України

Віталій Кірсанов
16 лютого 2026, 14:17
221
Володимир Зеленський доручив протягом сьогоднішнього дня посилити захист на тлі інформації про підготовку РФ нового масового обстрілу.
Зеленський підтвердив підготовку РФ до удару по Україні
Зеленський підтвердив підготовку РФ до удару по Україні / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Коротко:

  • Зеленський провів селектор щодо ситуації в українських областях
  • Кожна російська ракета - це відповідь агресора на заклики закінчити війну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що володіє інформацією від розвідки про підготовку російськими окупантами нового масованого удару по Україні. Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі президента.

"Доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ Анатолію Кривоножко, міністру оборони України Михайлу Федорову та керівнику "Укренерго" Віталію Зайченку протягом дня підготувати необхідні додаткові заходи захисту, враховуючи інформацію від розвідки про підготовку Росією масованого удару", - йдеться в повідомленні президента.

відео дня

Зазначається, що сьогодні, 16 лютого, Зеленський провів селектор щодо ситуації в українських областях. Президент заслухав звіт про наслідки нічного удару. Росіяни вкотре застосували ракети проти об'єктів української енергетики. ППО відпрацювала, зазначив глава держави.

"Кожна російська ракета - це відповідь агресора на заклики закінчити війну, і саме тому ми наполягаємо: тільки з достатнім тиском на Росію і чіткими гарантіями безпеки Україні реально закінчити цю війну", - підкреслив Зеленський.

Крім того, президент згадав конференцію з безпеки в Мюнхені, де українська делегація говорила з партнерами про енергетику.

"Протягом найближчих днів треба реалізувати наявні домовленості. Працюємо і для прискорення поставок ракет для ППО - це незмінний пріоритет. Завдання всіх відповідних інститутів нашої держави - прискорювати партнерів по ППО", - підкреслив він.

У свою чергу керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко теж заявив, що окупанти готують черговий масований обстріл України.

"Ворог готує черговий масований обстріл. Будьте уважні і бережіть себе та близьких", - зазначив він у Telegram.

'Прискорювати партнерів по ППО': Зеленський підтвердив підготовку РФ до обстрілу України
Інфографіка: Главред

Як РФ змінить тактику обстрілів: думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко вважає, що в 2026 році балістичні ракети можуть стати одним з ключових інструментів терору Росії проти України.

Під найбільшою загрозою опиняться регіони, що потрапляють у 500-кілометрову зону ураження, яка охоплює майже всю лівобережну частину країни, південь і частково північ.

Експерт зазначив, що противник може розширити перелік цілей і перейти до ударів по нових типах об'єктів неенергетичної інфраструктури.

"У будь-якому випадку вони не зупиняться. І вони не скоротять застосування балістичної зброї. Навпаки, є побоювання, що в 2026 році російська балістика стане одним з основних викликів для України, тому що потрібно буде знайти способи протидії цьому засобу терору", - підкреслив Коваленко в інтерв'ю Главреду.

Удари РФ по Україні - останні новини

В ніч на неділю, 15 лютого, російські війська здійснили чергову масовану атаку по Одесі та області. Повітряна тривога в регіоні тривала майже безперервно, а в місті знову зафіксували наслідки ворожого удару.

Раніше стало відомо, що в результаті російської атаки на Одеську область в ніч на 13 лютого одна людина загинула, шестеро - постраждали. Стан трьох постраждалих важкий.

Російська окупаційна армія завершила підготовку до нанесення удару по території України. Атака може відбутися в найближчі кілька діб. Не виключено, що в ніч на 16 лютого. Про це вранці 16 лютого попередив моніторинговий канал ЄРадар.

Інші новини:

Про особу: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, в грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового керівника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме спробам росіян, ФСБ, ГРУ та СВР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства і поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком'юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПСО", - зазначив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський новини України новини України та світу ракетний удар Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Війна Росії проти України перейшла у нову фазу - чого чекати далі

Війна Росії проти України перейшла у нову фазу - чого чекати далі

16:56Війна
"Противник пригальмував": командир полку "Ахіллес" назвав алгоритм закінчення війни

"Противник пригальмував": командир полку "Ахіллес" назвав алгоритм закінчення війни

16:43Війна
Війна може завершитися раптово: Рейтерович - про результати Мюнхенської конференції з безпеки

Війна може завершитися раптово: Рейтерович - про результати Мюнхенської конференції з безпеки

16:30Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Хуртовини та сильні снігопади: на Україну насувається справжній Армагеддон

Хуртовини та сильні снігопади: на Україну насувається справжній Армагеддон

Аеророзвідка завершена, цілі визначено: РФ готує новий комбінований удар

Аеророзвідка завершена, цілі визначено: РФ готує новий комбінований удар

Делегація України вирушила на переговори з РФ і США до Женеви: що відомо

Делегація України вирушила на переговори з РФ і США до Женеви: що відомо

"Американці дадуть ракети": несподіваний сценарій передачі Tomahawk Україні

"Американці дадуть ракети": несподіваний сценарій передачі Tomahawk Україні

Дніпро під прицілом стихії: які примхи підготувала погода цього тижня

Дніпро під прицілом стихії: які примхи підготувала погода цього тижня

Останні новини

16:56

Війна Росії проти України перейшла у нову фазу - чого чекати далі

16:43

"Противник пригальмував": командир полку "Ахіллес" назвав алгоритм закінчення війни

16:41

З кількох ложок майонезу вийде гора солодощів: рецепт бюджетного печива

16:39

На Житомирщину повертаються сильні морози: синоптики розповіли, коли вдарить до -18°C

16:13

Росіяни намагаються взяти у "клешні" одразу два міста: відомі маршрути штурмів

Війна може завершитися раптово: Рейтерович - про результати Мюнхенської конференції з безпекиВійна може завершитися раптово: Рейтерович - про результати Мюнхенської конференції з безпеки
16:01

Чи будуть США тиснути на Україну для завершення війни - Рубіо відповів

15:51

Нова розкіш: топ-5 мастхев аксесуарів на весну/літо-2026

15:33

Чому 17 лютого потрібно уникати темного одягу: яке церковне свято

15:32

Полтавщину накрила негода: синоптики попередили про атаку низьких температур

Реклама
15:19

Квартири, в яких роками ніхто не живе, передадуть ВПО - Мінрозвитку

14:53

Салат-знахідка за три хвилини: ідеальне поєднання простих інгредієнтів

14:47

Які три знаки зодіаку зловлять великий куш під час сонячного затемнення: кому пощастить

14:37

Слова "любвіабільний" в українській мові не існує: як сказати правильно

14:28

Прем’єра на 2+2 документального фільму "Європа. Якщо завтра війна?": хто стане першою мішенню?

14:17

"Прискорювати партнерів по ППО": Зеленський підтвердив підготовку РФ до обстрілу України

14:12

Ліниві вареники — лайфхаки від Клопотенка для пухкого тіста

14:03

Жінка почула дивний звук з дивану: те, що залишив продавець всередині, здивувало

14:00

Чоловік Наташі Корольової висунув їй приголомшливу вимогу: "Буде покарана"

13:56

Одяг, що додає кілограми: 10 речей, які "грають" проти вас

13:33

Зима триває: синоптик розповіла, де в Україні похолодає до -18

Реклама
13:30

Чуттєва прем’єра української мелодрами "Белла Віта" — вже на Київстар ТБ

13:28

Гороскоп на завтра 17 лютого: Дівам - гарні новини, Левам - розчарування

13:21

Наталці Денисенко висунули звинувачення - у чому її підозрюють

12:54

Великий піст 2026: коли починається і що не можна робити

12:37

"Розревілась": чоловік Олени Кравець застав її зненацька після чуток про розлученняВідео

12:23

Путін дав інструкції: у РФ сказали, про що говоритимуть з Україною на переговорах у Женеві

12:09

У 2025 році в Україні різко збільшилася кількість жертв серед цивільних - Guardian

11:43

Правильно не "перчатки": як українською слід називати рукавиці з пальцями

11:41

Китайський гороскоп на завтра 17 лютого: Мавпам - проблеми, Свиням - провина

11:39

"Скажу все, як є": що сталося з дітьми Олени Тополі після зливу її відео

11:37

Удар буде вночі, РФ підготувалася до атаки: що відомо

10:52

Дощ і ожеледь: у Харкові оголосили I рівень небезпеки через негоду

10:37

Важливі зміни для біженців з України: яке рішення ухвалили в ЄС

10:35

Три знаки китайського гороскопу зірвуть джекпот з 16 лютого

10:31

Катерина Бужинська публічно розповіла правду про свого чоловіка-іноземця

10:31

Зірка "Клану Сопрано" втратила на війні в Україні близьку людину — подробиці

10:29

Від іноагента до секретного агента: син Галкіна розкрив його таємницю

09:49

Який результат виборів в Україні визнають в РФ - в ISW відповіли

09:46

В Одесі вибухнуло авто, постраждала людина: що відомо

09:42

Олександр Пономарьов показав рідкісне фото 19-річного сина: "Щасливий батько"

Реклама
09:34

РФ вигадала нове застосування для колишніх "вагнерівців": FT розкрив подробиці

09:33

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 16 лютого (оновлюється)

09:27

Штормовий вітер і підйом моря: в Одесі та області серйозно погіршиться погода

09:14

"Співала на головній оперній сцені": пішла з життя народна артистка УкраїниВідео

09:10

Що посадити поруч з часником: найкращі сусіди для великого врожаюВідео

09:00

Леся Нікітюк показала перший подарунок від 8-місячного сина

08:31

Гарантії безпеки мають бути підписані до мирної угоди, а не після - Зеленський

08:22

Мюнхенська конференція - курс на продовження війниПогляд

08:18

Карта Deep State онлайн за 16 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:12

Справа "Мідас": ексміністру енергетики та юстиції оголосили підозру — НАБУ

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти