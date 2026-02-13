Рус
"Київ зупиниться": експерт попередив про загрозу удару по Бортницькій станції аерації

Дар'я Пшеничник
13 лютого 2026, 09:32
Бортницька станція аерації є стратегічно важливим об’єктом для життєзабезпечення міста.
Головне з новини:

  • Росія може готувати удар по Бортницькій станції аерації.
  • Попенко попереджає, що зупинка каналізації паралізує Київ за два тижні
  • Екологи вважають, що масштаб БСА знижує ризик критичних наслідків

В українському інфопросторі знову заговорили про можливу атаку РФ на Бортницьку станцію аерації - ключовий об’єкт, що забезпечує столицю водовідведенням.

Напередодні низка телеграм-каналів поширила попередження про загрозу удару, хоча офіційних підтверджень не надходило. Ці повідомлення з’явилися після рекомендацій МВС зробити запас води та продуктів, пише ТСН.

Бортницька станція аерації - критично важлива для функціонування міста інфраструктура. Вона приймає всі каналізаційні стоки Києва та частини прилеглих населених пунктів. Попри нічну атаку РФ 12 лютого, основний удар був спрямований на енергетичні об’єкти, тож прогнози щодо БСА не справдилися.

Водночас експерти наголошують, що повністю виключати такий сценарій не можна, адже російські війська системно б’ють по інфраструктурі.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попереджає, що удар по БСА може мати наслідки, які відчує кожен мешканець столиці. Він пояснює, що пошкодження станції здатні спричинити не лише екологічні, а й санітарно-епідеміологічні проблеми, адже без очищення стоків у місті швидко зростатиме ризик інфекцій.

Попенко наголошує, що каналізація - це основа життєдіяльності будь-якого мегаполіса. Якщо система водовідведення зупиниться, наслідки стануть відчутними дуже швидко, незалежно від пори року. У місті тисячі житлових будинків, офісів і торговельних центрів, і всі вони критично залежать від роботи каналізаційних мереж.

"Тому, якщо таке станеться, то вже через два тижні місто зупиниться", - запевняє Олег Попенко.

Що може стати ціллю

Експерт вважає, що найбільш вразливими є не резервуари зі стоками, а обладнання, яке забезпечує рух стічних вод по підземних комунікаціях. За його словами, у разі удару насосні станції можуть вийти з ладу, що фактично паралізує роботу всієї системи.

"Є каналізаційні насосні станції, до яких потрапляють стоки… І, до речі, якщо росіяни будуть завдавати ударів, то вони не будуть бити по резервуарах зі стоками на БСА, а саме по техніці, яка там розташована - насосних станціях, щоб зупинити роботу БСА", - резюмував Попенко.

Погляд еколога: ризики перебільшені

Еколог Олександр Соколенко оцінює ситуацію стриманіше. Він вважає, що через масштабність БСА ворогу буде складно завдати критичної шкоди одному конкретному елементу, як це траплялося з компактними об’єктами на кшталт ТЕЦ.

Соколенко пояснює, що станція займає величезну площу, і влучання в окремі ділянки не обов’язково призведе до глобальних наслідків. Натомість більш вразливими можуть бути підвідні комунікації на лівому березі, де трубопроводи залягають значно ближче до поверхні.

"Якщо ворог поцілить по них, то теоретично це може призвести до того, що стоки витечуть на поверхню і їх перекачування тимчасово зупиниться… Але я сумніваюся, що ці ушкодження можуть бути глобальними", - додає Соколенко.

Еколог також скептично оцінює припущення, що РФ може намагатися "заморозити" каналізацію в лютому, адже сильні морози тримаються недовго.

Росія застосовує нову тактику ударів - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у 2026 році балістичні ракети можуть стати одним із головних інструментів російського терору проти України. Найбільша небезпека загрожує регіонам, які входять до 500-кілометрової зони ураження, що охоплює майже всю лівобережну частину країни, південні області та частину північних регіонів. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Він також попередив, що російські війська можуть розширити перелік цілей і почати завдавати ударів по нових видах об’єктів неенергетичної інфраструктури.

"У будь-якому випадку вони не зупиняться. І вони не скоротять застосування балістичної зброї. Навпаки, є побоювання, що в 2026 році російська балістика стане одним з основних викликів для України, тому що потрібно буде знайти способи протидії цьому засобу терору", - підкреслив Коваленко.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

В ніч на 13 лютого армія РФ атакувала Одесу дронами. Пошкодження зафіксовані в двох районах міста. На щастя, обійшлося без жертв. За словами очільника Одеської МВА Сергія Лисака, є "прильоти" в два багатоповерхові житлові будинки. Пошкоджені квартири на верхніх поверхах.

Як писав Главред, в ніч на 12 лютого 2026 року в Києві та Дніпрі прогриміли вибухи. Окупанти атакували столицю балістичними ракетами. Дніпро та район були під ударом ракет і безпілотників. Пошкоджено житлові будинки.

Крім того, в ніч на 12 лютого російська окупаційна армія вкотре атакувала Одесу. Зафіксовано пошкодження цивільної та критичної інфраструктури. Деталі розкрив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Про персону: Олег Попенко

Експерт з питань ЖКГ. Засновник і глава Союзу споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.

