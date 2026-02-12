Рус
Ситуація катастрофічна: що відбувається у Києві після обстрілу

Ангеліна Підвисоцька
12 лютого 2026, 10:21оновлено 12 лютого, 11:30
Російські окупанти пошкодили об'єкти критичної інфраструктури. Без опалення залишились будинки на лівому та правому берегах.
удар по Киевщине
Без тепла у Києві 2600 будинків / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

  • РФ обстріляла Київщину ракетами
  • У Києві пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури
  • Без тепла залишаються 2600 будинків

Російські окупанти атакували Київ та область ракетами. Внаслідок цього серйозних пошкоджень зазнали об'єкти критичної інфраструктури. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

Без тепла опинилися ще 2600 будинків не лише на лівому березі, а й на правому.

"Зокрема, в Деснянському, Дніпровському, Печерському та Соломʼянському районах. Комунальники вже працюють над відновленням теплопостачання в ці будинки", - зазначив Кличко.

Слід нагадати, що внаслідок минулих обстрілів без опалення залишались понад 1100 багатоповерхових будинків у Дніпровському та Дарницькому районах. Відновити теплопостачання у цих будинках нині неможливо через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.

Загроза масованого обстрілу - прогноз моніторів

Як повідомляв Главред з посиланням на моніторингові канали, росіяни готові завдати масованих ударів по Україні. Одним з основних напрямків атаки може стати Київ.

"Ворог планує нанести удар із залученням бортів Ту-22м3 та крилатих ракет комплексу "Іскандер". Зона інтересу – м. Київ та область", - йдеться у повідомленні.

Місцева влада закликала українців подбати про запас питної води та їжі з тривалим терміном зберігання.

Атаки РФ на Україну — останні новини

Як писав Главред, в ніч на 11 лютого російська окупаційна армія атакувала дронами місто Богодухів на Харківщині. В результаті постраждала вагітна жінка. Троє маленьких дітей і 34-річний чоловік загинули. Відомо, що сім'я кілька днів тому евакуювалася з селища Золочів.

В ніч на 10 лютого армія РФ атакувала Запорізьку область. Під ударом дронів був Вільнянськ. В результаті ворожих обстрілів Запорізького району чотири людини були поранені, серед них - дитина.

В ніч на 9 лютого російська окупаційна армія атакувала Одесу. В результаті обстрілів загинув 35-річний чоловік. Також постраждали дві людини, серед них - 19-річна дівчина.

Про персону: Віталій Кличко

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

