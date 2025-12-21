Партизани паралізували залізничний вузол постачання РФ у районі Ростова-на-Дону

Партизани зазначили, що через цей вузол ворог переправляє військові ешелони з особовим складом, бронетехнікою і паливом.

Партизани паралізували ключовий залізничний вузол постачання РФ / колаж: Главред, фото: АТЕШ

Диверсію було здійснено на стратегічному залізничному вузлі в Байтейську

Диверсія створила ланцюгову реакцію затримок і зривів у постачанні для окупантів

Агенти партизанського руху "АТЕШ" провели чергову диверсію в Ростовській області РФ. Цього разу вони паралізували ключовий залізничний вузол постачання армії РФ у районі Ростова-на-Дону. Про це повідомляють у Telegram партизани "АТЕШ".

У публікації уточнюється, що диверсію було здійснено на стратегічному залізничному вузлі в Байтейську, що призвело до певних наслідків.

"У результаті підпалу релейних шаф було порушено роботу головного логістичного хаба, через який здійснюється постачання окупаційних військ на всіх південних напрямках", - пише "АТЕШ".

Партизани зазначили, що через цей вузол ворог переправляє військові ешелони з особовим складом, бронетехнікою, паливом і зокрема боєприпасами. Зокрема, поставки йдуть для угруповань РФ на Херсонському, Запорізькому та Донецькому напрямках, а також у Криму.

"Диверсія створила ланцюгову реакцію затримок і зривів у поставках для окупантів. Порушення роботи станції Батайськ-Сортувальна призвело до логістичних проблем ворога. Тепер військові вантажі застряють у дорозі, а планування операцій окупантів опинилося під загрозою зриву", - сказано в пості.

В "АТЕШ" додали, що їхні партизани продовжують систематично руйнувати тилову інфраструктуру ворога.

Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка - Главред

Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями і кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

