Кремль намагається приховати: розкрито, скільки НПЗ змогла вразити Україна

Сили оборони України атакували понад 20 російських НПЗ , що спричинило дефіцит пального в РФ, однак Кремль намагається приховати масштаби проблеми.

Розкрито, скільки НПЗ змогла вразити Україна / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Коваленко:

Сили оборони за останній період уразили 20 НПЗ Росії

Росіяни відчувають проблеми з паливом

Влада РФ замовчує реальні наслідки атак України

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах, але у РФ намагаються приховати деталі цих атак. Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко в ефірі 24 каналу, нещодавно було уражено понад 20 об’єктів, що спричинило серйозні проблеми з паливом.

За його словами, у Росії фіксується дедалі більший дефіцит бензину, найгостріше — на тимчасово окупованих територіях України та в Бєлгородській області, тоді як Москва і Санкт-Петербург максимально захищені від перебоїв.

Влада не пояснює населенню ситуацію, а пропаганда просуває тезу, що всі труднощі нібито є підставою для продовження війни, аби таких проблем не виникало.

"Так вони збільшують градус агресії щодо України. Також там розповідають, що удари по українській енергетиці – це відповідь за НПЗ. Зрозуміло, що це брехня. Вони б'ють по українській енергетиці ще з 2022 року", – сказав Коваленко.

За словами Коваленка, при цьому у Кремлі сподіваються, що взимку дефіцит пального зменшиться через менше споживання. Водночас замовчується і проблема нестачі засобів протиповітряної оборони.

/ Інфографіка: Главред

Яка головна ціль ударів по Росії - думка експерта

Як писав Главред, політичний та економічний експерт Тарас Загородній висловився щодо потенційних цілей для далекобійних ударів України по території РФ. Коментуючи ймовірність атаки на так званий "ямальський хрест" — вузол перехрещення газопроводів, він зауважив, що це залежить від можливостей українського ракетного виробництва, адже подібні об’єкти Росія ретельно охороняє та прикриває.

На думку експерта, загроза ударів по Ямальському хресту та інших стратегічних точках рано чи пізно стане дієвим інструментом тиску на РФ.

"Поки що йде відпрацювання нафтопроводів, а тут є чим і так зайнятися", - переконаний він.

Він наголосив, що для України ключовим завданням є перекрити експорт російської нафти через порти Балтійського моря та Новоросійська, оскільки саме цими маршрутами проходить до 60% усього російського експорту.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 16 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ разом з іншими силами оборони здійснили удар по Саратовському нафтопереробному заводу. За даними Генштабу, в районі підприємства було зафіксовано вибухи та пожежу.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що удари українських захисників по нафтопереробних заводах, терміналах і нафтобазах Росії суттєво обмежили її нафтову галузь, яка має критичне значення для окупантів.

Раніше, у ніч на 7 вересня, вибухи також лунали на території Росії. За повідомленнями місцевих ЗМІ, дрони атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї.

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

