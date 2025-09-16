Забезпечення армії РФ підривають: Сили оборони провели операцію в тилу противника

Масштабна пожежа спалахнула на одному з нафтопереробних заводів Росії.

https://glavred.net/war/obespechenie-armii-rf-podryvayut-sily-oborony-proveli-operaciyu-v-tylu-protivnika-10698464.html Посилання скопійоване

Під ударом опинився об'єкт, який забезпечував окупантів нафтопродуктами / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Головне:

У Саратовській області гриміли вибухи

Внаслідок операції Сил оборони уражено НПЗ

На заводі виникла пожежа

У ніч на 16 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу.

Як повідомили у Генштабі ЗС України, в районі об'єкта зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження військові уточнюють.

відео дня

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео атаки на Саратовську область РФ:

Що відомо про Саратовський НПЗ

Нафтопереробний завод у Саратовській області спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо.

Загалом підприємство виробляє понад 20 видів нафтопродуктів, а обсяг переробки у 2023 році склав 4,8 млн тонн. При цьому НПЗ задіяний у забезпеченні потреб збройних сил РФ.

"Сили оборони України послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу російської федерації, зокрема її здатності забезпечувати окупаційні війська пальним, боєприпасами і озброєнням, а також з метою припинення збройної агресії проти України", - додали у Генштабі.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Який ефект мають удари України по НПЗ РФ

Як писав Главред, аналітики американського Інституту вивчення війни повідомляли, що атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи країни-агресора призвели до нестачі пального та подорожчання бензину в Росії.

Такий паливний дефіцит підвищить витрати бізнесу та населення і пришвидшить інфляцію в РФ.

Удари по НПЗ Росії - останні новини

Раніше підрозділи Сил безпілотних систем ЗС України та Головного управління розвідки МО України також атакували Афіпський НПЗ, що у Краснодарському краї РФ.

Нещодавно також оператори 14-го окремого полку Сил безпілотних систем (СБС) спільно з підрозділами Сил спеціальних операцій завдали успішного удару по другому за потужністю нафтопереробному заводу РФ.

Нагадаємо, Главред писав, що напередодні Сили спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з силами опору в Краснодарському краї Росії "Чорна іскра" провели спеціальні заходи. У результаті під удар потрапило нафтопереробне підприємство - Ільський НПЗ.

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред