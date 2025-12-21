Хто у ЄС ініціював надання Україні 90 млрд євро: Сибіга розкрив деталі

Це стало "проявом стратегічного вибору" європейських лідерів.

Хто у Євросоюзі наполіг надати Україні 90 млрд євро / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

ЄС ухвалив рішення надати Україні кредит у 90 млрд євро

Це рішення демонструє стратегічний вибір Європи та її рішучість притягнути Росію до відповідальності

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав рішення Європейського Союзу про надання Києву кредиту в розмірі 90 мільярдів євро безпрецедентним кроком, що засвідчує стратегічну єдність європейських лідерів у протидії російській агресії.

За словами Сибіги у коментарі Новини.LIVE, ключову роль у досягненні домовленостей відіграли президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він підкреслив, що ухвалене рішення є не лише фінансовою підтримкою, а й політичним сигналом: Росія не уникне відповідальності за свої злочини.

"Європа зробила стратегічний вибір. Це рішення — про її суб’єктність, про здатність ухвалювати сильні кроки у боротьбі з агресором", — наголосив глава МЗС.

Сибіга також нагадав про слова президента Володимира Зеленського та польського прем’єра Дональда Туска: перед європейськими лідерами стояла дилема — або сьогодні інвестувати кошти, або завтра платити кров’ю. На його переконання, Європа обрала правильний шлях і довела свою рішучість.

Що означає це рішення

кредит стане важливим ресурсом для підтримки економіки та обороноздатності України.

демонстрація спільної позиції ЄС у протистоянні російській агресії.

сигнал про неминучість покарання для Росії.

Фінансова допомога Україні - останні новини

Раніше Главред розповідав, що Європейський Союз ухвалив рішення надати Україні фінансову допомогу в розмірі 90 мільярдів євро на період 2026-2027 років.

Зазначалося, що під час 16-годинного обговорення лідери ЄС так і не змогли узгодити схему фінансування України за рахунок заморожених у Європі російських активів.

Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам Європейського Союзу за рішення Європейської ради щодо фінансової підтримки України на 90 млрд євро у 2026–2027 роках.

Інші новини по темі:

Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

