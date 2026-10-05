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Росія вдарила по цивільному судну в Чорному морі, є загиблий: що відомо

Юрій Берендій
5 жовтня 2026, 16:24
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Росія атакувала цивільне судно в Чорному морі двома дронами. Внаслідок удару загинув капітан, 11 членів екіпажу вдалося врятувати.
Росія вдарила по цивільному судну в Чорному морі, є загиблий: що відомо
Удар по судну в Чорному морі - Зеленський звинуватив РФ у терорі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Ключові тези:

  • РФ атакувала цивільне судно в Чорному морі
  • Капітан загинув, 11 членів екіпажу врятували
  • Зеленський закликав посилити тиск на Росію

Російські дрони атакували цивільне судно під прапором Туреччини в нейтральних водах Чорного моря. Внаслідок удару загинув капітан, ще одна людина вважається зниклою безвісти. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у дописі в Telegram.

За словами президента, російська атака була здійснена двома безпілотниками. Одинадцятьох членів екіпажу вдалося врятувати, один із них отримав поранення.

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"Жахливий удар двома російськими дронами по цивільному судну в нейтральних водах, яке перевозило кукурудзу і належало Туреччині. На борту були громадяни Азербайджану та Індії. Станом на зараз, на жаль, відомо, що загинув капітан судна. Мої співчуття. Доля ще однієї людини з’ясовується. Одинадцятьох членів екіпажу вдалося врятувати, один із них поранений", - повідомив Зеленський.

Він нагадав, що Україна раніше пропонувала механізми для зниження напруженості та гарантування безпеки судноплавства в Чорному морі. Київ також отримував відповідні ініціативи від інших держав, однак, за словами президента, Москва не погоджується на такі кроки.

"Вже неодноразово Україна пропонувала конкретні кроки для деескалації та гарантування безпеки в Чорному морі. Були й відповідні пропозиції від третіх країн. Але Росія послідовно обирає терор і затоплення цивільних суден замість нормального мореплавства", - наголосив глава держави.

Президент також пов'язав безпеку судноплавства з продовольчими поставками. Він закликав міжнародну спільноту посилювати тиск на Росію, щоб не допустити подальших атак на цивільні судна.

"Потрібен тиск, щоб відновити глобальну продовольчу безпеку. І кожен, хто в цьому дійсно зацікавлений, має допомагати", - закликав Зеленський.

Які 4 формати перемир'я отримала Україна - глава МЗС Сибіга

Україна отримала чотири пропозиції щодо перемир’я з Росією від Індії, Туреччини, Єгипту та США. Ініціативи охоплюють енергетичну сферу, безпеку судноплавства та відновлення експорту українського зерна. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами.

Найширшим Київ вважає індійський варіант. Водночас українська сторона наполягає, що режим припинення ударів по енергетичній інфраструктурі має розглядатися разом із домовленостями щодо Чорного моря.

"Ми озвучили наше бачення, базоване на нашій логіці і нашому розумінні, як це все має відбуватися. Ми готові до енергетичного та Чорноморського перемир'я, але лише в такому поєднанні. Енергетика і перемир'я в Чорному морі. Що стосується енергетики - це повне енергетичне перемир'я, зупинка ударів по всіх енергетичних об'єктах, включаючи портову інфраструктуру", - сказав Сибіга.

Окремий блок становлять ініціативи, пов'язані з морським коридором. Туреччина та Єгипет запропонували схожі підходи, які мають забезпечити безпеку суден і створити умови для відновлення експорту українського зерна. Для Єгипту це питання має особливе значення через залежність країни від поставок продовольства з України та Росії.

"Є в нас ще дві пропозиції, вони схожі за змістом. Це зерно - тобто продовольче перемирʼя у Чорному морі. Першу відповідну пропозицію зробила Туреччина. Другу, аналогічну – Єгипет", - розповів міністр.

Американська ініціатива має вужчий предмет. Вашингтон пропонує домовитися про припинення ударів по об'єктах генерації та розподілу електроенергії.

Росія вдарила по цивільному судну в Чорному морі, є загиблий: що відомо
Андрій Сибіга / Інфографіка: Главред

Удари по кораблях в Чорному морі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 19 червня віцепрем'єр Олексій Кулеба інформував про чергову атаку російських дронів на два цивільні судна в Чорному морі, унаслідок чого є загиблий та поранені серед членів екіпажу. За його даними, на балкері під прапором Панами загинув один моряк і двоє дістали травми, а на іншому судні під прапором Сент-Кітс і Невіс троє осіб отримали легкі поранення.

29 травня Військово-морських силах поінформували, що армія РФ завдала удару безпілотником по суховантажу ANT біля виходу з порту в Одеській області. Влучання ворожого БпЛА в надбудову спричинило пожежу, яку вдалося локалізувати, а двох поранених членів екіпажу оперативні катери ВМС ЗСУ евакуювали на берег.

Раніше, 20 березня, віцепрем'єр Олексій Кулеба зазначав, що Росія атакувала два судна із зерном в Одеській області під прапорами Палау та Барбадосу. Попри отримані пошкодження та двох поранених осіб, обидва кораблі залишилися на плаву, а фахівці одразу приступили до ліквідації наслідків атаки.

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Про персону: Андрій Сибіга

Андрій Сибіга - міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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