Росія атакувала турецьке цивільне судно в Чорному морі: є поранені

Анна Ярославська
29 травня 2026, 08:12
Атака сталася вночі на виході з порту в Одеській області. Судно йшло під прапором Вануату з вантажем до Туреччини.
Росія завдала удару дроном по турецькому судну / Колаж: Главред, фото: ukrainian_navy

Коротко:

  • Армія РФ завдала удару безпілотником по турецькому суховантажу ANT
  • Через влучання в надбудову судна на борту почалася пожежа
  • Поранених членів екіпажу евакуювали військові катери ЗСУ

Країна-агресор Росія завдала цілеспрямованого удару по турецькому судну, що прямувало з порту в Одеській області. Є поранені.

Як повідомили у Військово-морських силах, в ніч на 29 травня окупанти за допомогою БПЛА атакували суховантаж ANT, який під прапором Вануату (країна-судновласник Туреччини) прямував з одного з портів Одеської області до Туреччини з вантажем на борту.

В результаті влучення в надбудову судна виникла пожежа.

Завдяки злагодженим і професійним діям підрозділів Морської пошуково-рятувальної служби та Військово-морських сил ЗС України пожежу вдалося швидко локалізувати.

Поранено двох членів екіпажу. Їх оперативно евакуювали катерами ВМС ЗС України та доставили до медичного закладу.

"Росія продовжує цілеспрямовано створювати загрозу міжнародним морським перевезенням, атакуючи цивільну інфраструктуру та торгові судна", - зазначили у ВМС ЗСУ.

Як повідомляв Главред, минулої ночі Повітряні сили України повідомили про атаку дронів на Одеську область у напрямку Рені. Пізніше стало відомо, що російський безпілотник врізався у багатоповерхівку в прикордонному місті Галац у Румунії. Виникла пожежа, постраждали дві людини.

Атаки РФ на кораблі - новини

У ніч на 18 травня російські окупаційні війська за допомогою дрона атакували торгове судно під прапором Китаю. Це сталося в територіальних водах України.

26 квітня окупанти завдали удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Під удар потрапили складські приміщення, технічне обладнання, резервуари та цивільне судно під прапором Палау, яке якраз проходило навантаження.

Вночі 24 квітня російські війська атакували ударними безпілотниками балкер у Чорному морі. Судно прямувало до одного з портів Великої Одеси.

Увечері 4 березня в акваторії Чорного моря зафіксовано влучання БПЛА у цивільне судно під прапором Панами під час виходу з порту Чорноморська. Постраждали члени екіпажу.

У січні 2026 року російські окупаційні війська завдали дронового удару по цивільному судну в Чорному морі. Відомо про одного пораненого.

Навколо Одеси споруджують систему захисту від РФ

Українські захисники споруджують повноцінну систему захисту від російських окупантів навколо Одеси. Про це заявило регіональне управління Сил територіальної оборони "Південь".

По периметру міста проводять масштабні інженерні роботи як превентивні заходи на випадок наступу.

Навколо міста споруджують:

  • кілька кілометрів протитанкових ровів;
  • бліндажі;
  • загородження з колючого дроту;
  • "зуби дракона".

Варто зазначити, що наразі немає загрози наступу на Одесу.

Про джерело: Військово-морські сили України

На балансі ВМС ЗСУ понад 50 бойових і десантних кораблів, катерів, допоміжних і спеціальних суден, розділених на дві бригади надводних кораблів, а також два дивізіони кораблів охорони і забезпечення, і дивізіон пошуково-рятувальних суден, пише Вікіпедія.

