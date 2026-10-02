Україна отримала чотири пропозиції щодо перемир’я з РФ: що вони передбачають

Індія, Туреччина, Єгипет і США просувають різні формати припинення вогню.

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Чотири пропозиції щодо перемир’я / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Главред

Головне із заяви Сибіги:

Україна має чотири пропозиції щодо перемир'я з РФ

Енергетику і Чорне море Київ розглядає лише в парі

Найширший формат запропонувала Індія

Україна розглядає чотири окремі пропозиції щодо перемир'я з країною-агресором Росією - від Індії, Туреччини, Єгипту та США. Кожна з них стосується різних сфер: енергетики, судноплавства й продовольчого експорту. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив під час спілкування з журналістами.

За його словами, найбільш масштабний варіант надійшов від Індії, яка вперше взялася за посередницьку роль у війні.

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"Ми озвучили наше бачення, базоване на нашій логіці і нашому розумінні, як це все має відбуватися. Ми готові до енергетичного та Чорноморського перемир'я, але лише в такому поєднанні. Енергетика і перемир'я в Чорному морі. Що стосується енергетики - це повне енергетичне перемир'я, зупинка ударів по всіх енергетичних об'єктах, включаючи портову інфраструктуру", - сказав Сибіга.

Він додав, що ще два звернення надійшли з країн, для яких критичним є безперебійний морський коридор. Вони стосуються безпеки суден та відновлення вивезення українського зерна, причому Єгипет залежить від поставок як з України, так і з Росії.

"Є в нас ще дві пропозиції, вони схожі за змістом. Це зерно - тобто продовольче перемирʼя у Чорному морі. Першу відповідну пропозицію зробила Туреччина. Другу, аналогічну – Єгипет", - розповів міністр.

Водночас американська ініціатива звужена до одного пункту - зупинки обстрілів об'єктів генерації та розподілу.

Сибіга наголошує, що Київ не обмежує себе цією рамкою і допускає значно ширші конфігурації домовленостей, включно з припиненням вогню без попередніх умов.

"Взагалі ми вважаємо, що зустріч президента Зеленського і Путіна - одним з результатів могло би бути якраз перемир'я. Ми готові до різних форматів перемир'я, зокрема і безумовного по лінії зараз зіткнення. Ми все це передали, і американці прийняли і теж працюють на цьому треку", - резюмував він.

Андрій Сибіга / Інфографіка: Главред

Чому енергетичного перемир'я може не бути

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній говорив, що енергетичне перемир’я між Україною та Росією може не відбутися через вимоги Москви щодо припинення ударів по всій території РФ, включно з окупованим Кримом та іншими захопленими регіонами.

За його словами, Москва розглядає можливість домовленостей ширше, ніж просто взаємне припинення атак на енергетичні об’єкти.

"Енергетичного перемир’я не буде. Насамперед тому, що росіяни впевнені, що вони дотиснуть Україну. Крім того, Москва вимагає у пакеті, зокрема, і розблокувати порти", - зазначив Загородній.

Перемир'я - останні новини

Як повідомляв Главред, американські чиновники планують у жовтні зібрати за одним столом делегації США, України та країни-агресора Росії для переговорів про обмежене припинення вогню. Насамперед сторони будуть обговорювати взаємну відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі.

Також відомо, що президент США Дональд Трамп сумнівається, що диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін погодиться на енергетичне перемир’я до настання зими.

Глава МЗС Хакан Фідан говорив, що Туреччина передала Україні та Росії пропозицію щодо врегулювання кризи в Чорному морі. Анкара розраховує отримати відповідь від обох сторін, однак деталі ініціативи дипломат не розкрив.

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Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга - міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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