Су-34 та Су-35 перетворилися на згарище: з'явилися знімки аеродрому РФ

Супутники зафіксували наслідки удару по аеродрому "Ханська" в Адигеї.

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Наслідки удару по аеродрому "Ханська"/ Колаж: Главред, фото: wikipedia.org, t.me/exilenova_plus

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Супутники показали наслідки удару по аеродрому "Ханська"

На кадрах - повністю вигорілі Су-34 та Су-35

Су-34 та Су-35 є носіями КАБів

Супутники зафіксували наслідки удару по російському військовому аеродрому "Ханська" в Адигеї. На кадрах видно винищувачі РФ Су-34 та Су-35, які повністю вигоріли. Cупутникові знімки поширили Telegram-канали Exilenova+ та AviaVector.

Атака сталася в ніч проти 4 жовтня. Аеродром "Ханська" розташований в Адигеї, приблизно за 500 кілометрів від території України.

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Наслідки удару по аеродрому "Ханська" / Фото: t.me/avivector

Згодом СБУ підтвердила ураження двох літаків і складу боєприпасів на аеродромі.

"Обидва літаки - носії керованих авіаційних бомб (КАБів), які ворог масово застосовує на лінії фронту та по українських містах", - наголосили в СБУ.

Наслідки удару по аеродрому "Ханська" / Фото: t.me/exilenova_plus

На оприлюднених кадрах видно територію російського військового аеродрому після атаки. Два літаки мають значні сліди ураження та, судячи із супутникових знімків, повністю вигоріли.

Су-34 і Су-35 належать до російської тактичної авіації. Обидва типи літаків використовуються РФ для виконання бойових завдань, зокрема для застосування керованих авіаційних бомб.

Су-34 / Інфографіка: Главред

Чому Су-34 і Су-35 були уражені на аеродромі

Ураження російських винищувачів Су-34 і Су-35 на військовому аеродромі "Ханська" в Адигеї може свідчити про дефіцит ракет для російських систем протиповітряної оборони. Таку думку висловив військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний в ефірі Radio NV.

За його словами, військові аеродроми в Росії зазвичай мають щільне прикриття засобами ППО. Однак ситуація на "Ханській" показала, що захист міг бути недостатнім.

Нарожний зазначив, що у разі серйозної загрози ураження винищувачів російські військові могли б підняти їх у повітря та перекинути на інші аеродроми або хоча б залишити в польоті на певний час.

"Про дефіцит ракет до ЗРК пишуть абсолютно всі російські воєнкори, зокрема, що їх системи типу "Панцири" стріляють ракетами четвертого гатунку, які небезпечні для самих операторів цих систем, а також про серйозні проблеми з ремонтом цих "Панцирів", - додав він.

Удари по російських аеродромах - останні новини

Служба безпеки України підтвердила ураження цілей на військовому аеродромі "Ханська" в Адигеї 4 жовтня. У повідомленні СБУ йшлося про те, що в результаті удару уражено Су-35 та Су-34 і склад боєприпасів. Загальна вартість ураженої авіатехніки оцінюється приблизно в $150 млн.

Як раніше повідомляв Главред, губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь повідомив про загоряння на території військового аеродрому в Ростові-на-Дону. Вибухи й пожежа сталися в ніч на 17 вересня і зачепили ділянку зі стоянкою авіатехніки.

OSINT-аналітики опублікували супутникові знімки знищеної техніки на аеродромі в Ростові. Аналітики стверджували, що були уражені вертольоти Мі-8 та літаки Ан-12 і Ан-26.

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