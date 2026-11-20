Американський лідер також заявив, що російські дрони й "кілька маленьких ракет" залетіли до Польщі помилково.

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Трамп назвав російські ракети над Польщею "маленькими" / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Що сталося:

Туск розкритикував Трампа за слова про Путіна-друга

Трамп відповів, що нічого не може з цим вдіяти

Дрони й ракети в Польщі він назвав помилкою

Президент США Дональд Трамп відмахнувся від критики прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який засудив те, що американський лідер назвав очільника країни-агресорки РФ Володимира Путіна своїм другом на саміті в Шеньчжені. Трамп також заявив, що російські дрони та "кілька маленьких ракет", за його словами, залетіли до Польщі помилково. Про це глава Білого дому сказав в інтерв'ю Fox News.

Кореспондентка телеканалу Аїша Хасні розповіла в ефірі, що коротко поговорила з Трампом телефоном, коли він повертався з Китаю на борту президентського літака.

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Журналістка нагадала, що слова Трампа про Путіна як "друга" під час зустрічі в Китаї розкритикували політики обох партій у Конгресі США, а також іноземні лідери. Зокрема, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск в X відреагував на це коротким дописом.

"Боже, захисти нас від таких друзів", - написав Туск.

Що Трамп сказав про російські дрони в Польщі

Коментуючи допис польського прем'єра, Трамп обмежився однією фразою.

"Ну, я нічого не можу з цим вдіяти", - сказав президент США.

Водночас він визнав, що російські безпілотники та ракети залітали на територію Польщі, однак назвав це випадковістю.

"У Путіна в Польщі падали дрони і кілька маленьких ракет - помилково", - заявив Трамп.

Заява прозвучала на тлі нових інцидентів у польському небі. 20 листопада, під час масованої атаки РФ на Україну, Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору, а військові перевіряють, чи не впав невідомий об'єкт у Білгорайському повіті.

Версію про "помилку" Варшава від Трампа вже чула. У вересні 2025 року, після масового залету російських дронів, Польща ініціювала консультації за статтею 4 Північноатлантичного договору, а Трамп тоді припустив, що це могло бути помилкою. Туск у відповідь наголосив, що атака не була випадковою.

Хроніка заяв Трампа про війну / Інфографіка: Главред

Як Китай показав слабкість Путіна на саміті з Трампом і Сі

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду зазначив, що Пекін за допомогою протокольних нюансів дав зрозуміти, що не вважає Росію рівноправним гравцем, а сам Путін переоцінив значення зустрічі.

"Путіну було важливо хоч якось з'явитися в пристойному товаристві, думаючи, що ця поява щось таки означає. Тому я й кажу про те, що він пішов на якісь поступки Китаю в обмін на цю можливість опинитися на зустрічі з Трампом і Сі. Путін був окрилений самим фактом зустрічі, адже, на його думку, це було ознакою того, що у нього все виходить. Однак насправді це лише "магічне мислення" Путіна. Для нього це був піар, а не можливість вирішити якісь питання", - наголосив фахівець.

Говорячи про українське питання, експерт пояснив, чому Пекін не став обговорювати війну на саміті.

"Він дуже хотів підняти на цій зустрічі питання України, але китайці не мають наміру його обговорювати, бо не хочуть бути зганьбленими. Тим більше, фон цієї зустрічі був переконливим: Україна показала клас, знищивши проліт Кримського мосту. У Пекіні чудово розуміють, що Україна продовжуватиме воювати й ще не раз продемонструє, що Росія - це аж ніяк не наддержава, раз не може забезпечити свою безпеку", - пояснив Загородній.

Трамп і Путін - новини за темою

Як повідомляв Главред, Польща фіксує нові порушення повітряного простору під час російських атак на Україну. Зокрема, 20 листопада військові перевіряли невідомий об'єкт, який міг упасти в Білгорайському повіті. Тип і походження об'єкта офіційно не назвали.

Ще у вересні 2025 року російські дрони масово залетіли до Польщі. Президент України Володимир Зеленський тоді заявив, що інцидент з дронами не був випадковим. За його словами, Росія хотіла подивитися, на що готові партнери України.

Туск і раніше висловлював скепсис щодо позиції Трампа. Польський прем'єр припускав, що за проукраїнським поворотом американського президента може ховатися відмова від зусиль щодо завершення війни. Про це писало видання Politico.

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