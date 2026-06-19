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Росія атакувала цивільні судна в Чорному морі: є загиблий та поранені

Марія Николишин
19 червня 2026, 11:48оновлено 19 червня, 12:18
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Кулеба наголосив, що подібні злочини мають отримувати чітку міжнародну реакцію.
Росія атакувала цивільні судна в Чорному морі: є загиблий та поранені
РФ атакувала судна в Чорному морі / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Два цивільні судна зазнали атаки російських дронів
  • Один член екіпажу загинув, п'ятеро отримали поранення
  • Це доказ того, що Росія веде війну проти свободи судноплавства

Російські дрони атакували два цивільні судна в Чорному морі. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, на борту корабля під прапором Панами загинув один член екіпажу, ще двоє отримали поранення - один із них у важкому стані.

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Друге судно було під прапором Сент-Кітс і Невіс. На ньому троє членів екіпажу дістали легкі поранення.

"Це черговий доказ того, що Росія веде війну проти свободи судноплавства, міжнародної торгівлі та глобальної продовольчої безпеки. Під прицілом - цивільні екіпажі, торговельні судна та морська інфраструктура, яка забезпечує роботу гуманітарних і експортних маршрутів", - наголосив Кулеба.

Він підкреслив, що подібні злочини мають отримувати чітку міжнародну оцінку - тероризм.

"Світ не може звикати до того, що цивільні моряки стають мішенню для російської зброї", - підсумував міністр.

Загроза масованого удару по Україні

Моніторингові канали писали, що російська окупаційна армія проводить останні приготування до завдання масованого ракетного удару по території України.

Відомо, що пріоритетною ціллю ракетно-дронового удару, ймовірно, стане столиця України - місто Київ.

"Тому що (росіяни, - ред.) образилися за Москву. Не виключено, що точкові удари будуть завдані й по інших великих містах України, які знаходяться в зоні досяжності балістичних ракет", - наголосили монітори.

Росія атакувала цивільні судна в Чорному морі: є загиблий та поранені
Російські ракети / Інфографіка: Главред

Удари РФ - останні новини України

Як повідомляв Главред, вранці в п'ятницю, 19 червня, російська окупаційна армія обстріляла Харків КАБами. В результаті обстрілу в одному з районів пошкоджено будинки, є постраждалі.

17 червня російські окупанти вдарили дронами по сортувальному хабу Нової пошти у Сумах. Термінал був під атакою двох "Шахедів". На щастя, ніхто з працівників не постраждав.

Військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко говорив, що після чергової масштабної атаки на Київ Росія, ймовірно, не збирається зменшувати інтенсивність обстрілів України. Навпаки, окупанти можуть готувати нові масовані удари вже найближчим часом.

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Про персону: Олексій Кулеба

Кулеба Олексій Володимирович (8 серпня 1983, Київ) — український державний діяч, публічний діяч, громадський діяч. Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій (з 5 вересня 2024 року). Заступник Керівника Офісу президента України (з 24 січня 2023 по 4 вересня 2024). Колишній голова Київської обласної державної адміністрації з 8 лютого по 15 березня 2022 року та з 21 травня 2022 року по 24 січня 2023 року. Був першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень із 1 січня 2021 року по лютий 2022.

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