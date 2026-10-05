Одеська область охоплена вогнем, під удар потрапила інфраструктура: що відомо

Пожежники працювали в надзвичайно складних умовах: висока температура та повторні сигнали повітряної тривоги.

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Наслідки атаки РФ на Одеську область 5 жовтня 2026 року / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

РФ атакувала Одеську область у ніч на 5 жовтня

Пошкоджено промислову та портову інфраструктуру, дачі

Понад 90 пожежників ліквідували масштабні пожежі

Російська окупаційна армія здійснила масовану атаку на Одеську область у ніч на 5 жовтня. Під ударами опинилися промислова та портова інфраструктура, а також дачний сектор.

Як розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер, виникли масштабні пожежі.

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"Через значне задимлення фахівці з радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС Одеси провели обстеження території. За результатами вимірювань небезпечних речовин виявлено не було", - зазначив чиновник.

Усі пожежі ліквідовано. Обійшлося без постраждалих. На місцях тривають роботи з ліквідації наслідків.

У ДСНС України також повідомили, що в Одеській області спалахнула масштабна пожежа після російської атаки. Пошкоджено промислову інфраструктуру.

"Пожежники працювали в надзвичайно складних умовах: висока температура та повторні сигнали повітряної тривоги. Фахівці радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБО) ДСНС Одеси провели обстеження території. За результатами вимірювань небезпечних речовин не виявлено, радіаційний фон у нормі", - йдеться в повідомленні.

В іншому районі області внаслідок влучання загорілися дачні будинки. Усі пожежі ліквідовано.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

До ліквідації наслідків було залучено понад 90 пожежників ДСНС та Асоціації добровільних пожежників України.

Атака РФ на Харків - що відомо

Як писав Главред, увечері в неділю, 4 жовтня, російська окупаційна армія атакувала багатоквартирні будинки в Харкові. В результаті обстрілу є загиблі та поранені.

За даними ДСНС, внаслідок російської атаки одна людина загинула, ще шестеро - постраждали.

В Індустріальному районі міста виникла пожежа: горіли приміщення двоповерхової адміністративної будівлі, автомобілі та сміття.

Пошкоджено житлові та адміністративно-виробничі будівлі. Рятувальники ліквідували пожежу.

Атаки РФ по Україні - новини

Як писав Главред, 4 жовтня в Києві пролунав вибух у районі Північного мосту. Влучання зафіксовано в дорожнє полотно.

2 жовтня РФ атакувала Харків КАБами. Влучання зафіксовано у двох районах міста - Немишлянському та Слобідському. Один із ворожих КАБів влучив у житловий будинок.

У ніч на 2 жовтня російські війська атакували Дніпро. У результаті першої з нічних атак загорівся дах бізнес-центру в центрі міста. Також під удар потрапила житлова багатоповерхівка.

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Про персону: Олег Кіпер Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) - голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія. Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема: слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;

прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;

керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік). У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

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