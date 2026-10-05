Одеська область охоплена вогнем, під удар потрапила інфраструктура: що відомо

Коротко:
- РФ атакувала Одеську область у ніч на 5 жовтня
- Пошкоджено промислову та портову інфраструктуру, дачі
- Понад 90 пожежників ліквідували масштабні пожежі
Російська окупаційна армія здійснила масовану атаку на Одеську область у ніч на 5 жовтня. Під ударами опинилися промислова та портова інфраструктура, а також дачний сектор.
Як розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер, виникли масштабні пожежі.
"Через значне задимлення фахівці з радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС Одеси провели обстеження території. За результатами вимірювань небезпечних речовин виявлено не було", - зазначив чиновник.
Усі пожежі ліквідовано. Обійшлося без постраждалих. На місцях тривають роботи з ліквідації наслідків.
У ДСНС України також повідомили, що в Одеській області спалахнула масштабна пожежа після російської атаки. Пошкоджено промислову інфраструктуру.
"Пожежники працювали в надзвичайно складних умовах: висока температура та повторні сигнали повітряної тривоги. Фахівці радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБО) ДСНС Одеси провели обстеження території. За результатами вимірювань небезпечних речовин не виявлено, радіаційний фон у нормі", - йдеться в повідомленні.
В іншому районі області внаслідок влучання загорілися дачні будинки. Усі пожежі ліквідовано.
На щастя, загиблих і постраждалих немає.
До ліквідації наслідків було залучено понад 90 пожежників ДСНС та Асоціації добровільних пожежників України.
Атака РФ на Харків - що відомо
Як писав Главред, увечері в неділю, 4 жовтня, російська окупаційна армія атакувала багатоквартирні будинки в Харкові. В результаті обстрілу є загиблі та поранені.
За даними ДСНС, внаслідок російської атаки одна людина загинула, ще шестеро - постраждали.
В Індустріальному районі міста виникла пожежа: горіли приміщення двоповерхової адміністративної будівлі, автомобілі та сміття.
Пошкоджено житлові та адміністративно-виробничі будівлі. Рятувальники ліквідували пожежу.
Атаки РФ по Україні - новини
Як писав Главред, 4 жовтня в Києві пролунав вибух у районі Північного мосту. Влучання зафіксовано в дорожнє полотно.
2 жовтня РФ атакувала Харків КАБами. Влучання зафіксовано у двох районах міста - Немишлянському та Слобідському. Один із ворожих КАБів влучив у житловий будинок.
У ніч на 2 жовтня російські війська атакували Дніпро. У результаті першої з нічних атак загорівся дах бізнес-центру в центрі міста. Також під удар потрапила житлова багатоповерхівка.
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Про персону: Олег Кіпер
Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) - голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.
Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:
- слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
- прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
- керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).
У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.
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