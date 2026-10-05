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Півмільйона мобілізованих не врятують Кремль: Жданов назвав слабкі місця армії РФ

Анна Ярославська
5 жовтня 2026, 11:52
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Окупаційна армія стикається з дефіцитом артилерії, бронетехніки та палива, а боєздатність її піхоти стрімко знижується.
Мобілізація в Росії
Мобілізація в Росії - Жданов пояснив, чому вона не змінить ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: УНІАН, російські ЗМІ

Ключові тези:

  • Жданов сумнівається, що РФ здатна провести масштабну мобілізацію
  • Якість російської піхоти суттєво погіршилася за два роки
  • Армії РФ не вистачає артилерійських систем, танків і палива

Навіть якщо Кремль мобілізує до півмільйона осіб, це не забезпечить Росії перелому на фронті до кінця року. Армія РФ стикається з дефіцитом артилерії, бронетехніки та палива, а боєздатність її особового складу помітно знижується. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв’ю Главреду.

Теоретично такий приріст військ міг би ускладнити для ЗСУ утримання позицій. Однак експерт сумнівається, що Москва здатна провести навіть значно скромніший призов, адже внутрішні ризики для Кремля надто високі.

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"Адже в Росії через можливе посилення мобілізації панують панічні настрої, і розвідка це підтверджує. Усі російські політики - від Путіна й аж до місцевих царків - хором запевняють росіян, що ніякої мобілізації не буде", - зазначив Жданов.

Причину такої одностайності влади полковник пояснює страхом перед внутрішньою дестабілізацією. Як поведуть себе росіяни, коли почнуться облави, за його словами, покаже лише час.

"Бо в Росії станеться соціальний вибух, якщо сказати, що буде мобілізація. Тоді на Росію чекає класичний "російський бунт, безглуздий і нещадний". А Путін боїться цього найбільше", - підкреслив експерт.

Піхота втрачає боєздатність

Окрема проблема для російського командування пов’язана з тими, хто вже перебуває на передовій. За спостереженнями з української сторони фронту, ця тенденція лише посилюється.

"Наші командири відзначають, що якість російської піхоти на сьогоднішній день дуже суттєво знизилася. Це вже не та піхота, яка була навіть два роки тому: це інші солдати, з дуже відмінним рівнем мотивації", - розповів Жданов.

Примусово зібране поповнення, переконаний полковник, лише прискорить деградацію військ.

"А якщо в російській армії з’являться "бусифіковані", то якість особового складу буде набагато гіршою, ніж зараз. Тож навіть збільшення чисельності російської армії не допоможе і не переламає ситуацію на полі бою на її користь", - вважає експерт.

Арсенали спорожніли

Ще серйознішим обмеженням для Москви є матеріальні проблеми. Навіть сформувавши маршові роти, Росія не зможе їх озброїти.

"Один приклад: 50 тисяч артилерійських систем виведені з ладу. А запаси Радянського Союзу оцінювалися в 30–40 тисяч одиниць. Тобто Росія вигребла все, навіть іржаві стволи, які були на зберіганні", - підкреслив Жданов.

За його словами, поставки з КНДР тривають, однак їхніх обсягів недостатньо, щоб заповнити прогалини. У результаті інтенсивність вогневого тиску різко знизилася.

"Сьогодні російська "арта" фізично не може випустити більше 3 тисяч пострілів на добу - немає чим: не вистачає і снарядів, і артилерійських систем", - пояснив полковник.

Аналогічна ситуація, за оцінкою експерта, і з бронетехнікою, виробництво якої в Росії мізерне.

"РФ може зібрати до батальйону танків на рік і, можливо, стільки ж відновити. Але це крапля в морі для того фронту, який доводиться утримувати", - зазначив він.

Ще одним вузьким місцем стало пальне. Жданов звернув увагу на скарги прокремлівських Z-військових кореспондентів: після удару по Московському НПЗ у Капотні начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов, за його словами, отримав наказ Кремля терміново перекинути до столиці запаси, накопичені для осіннього наступу.

"І це черговий прояв страхів Путіна: він боїться, що черги на заправках у Москві спровокують соціальну напругу та протести. А це означає, що танки не буде чим заправляти, і знову з’являться ліміти на фронті. Каністра на танк - це просто "сльози" для танка", - підсумував Жданов.

Мобілізація в Росії - новини

Як писав Главред, Росія вже збільшує набір людей до своєї армії різними способами і планує активніше залучати іноземців. Крім того, Москва готує нове розгортання військового контингенту з Північної Кореї.

Згідно з даними Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки, країна-агресор Росія планує провести додаткову хвилю мобілізації у 2026–2027 роках. Москва розраховує набрати 300 тисяч осіб цього року та 300 тисяч осіб наступного.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що внутрішні документи РФ підтверджують підготовку мобілізації на осінь після імітації парламентських виборів. Поряд з цим у РФ відбуватиметься набір за контрактами.

Економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків, колишній член Ради Національного банку України Віталій Шапран переконаний, що масова мобілізація ще 500 тисяч росіян може стати серйозним ударом по економіці країни-агресора РФ, яка вже втратила запас міцності цивільного сектора.

Мобілізація в РФ може обернутися проти Кремля: думка військового

Полковник Хеміш де Бреттон-Гордон переконаний, що російський диктатор Володимир Путін ризикує мобілізувати не просто ще одну хвилю бійців для фронту, а армію, яка згодом може змусити його завершити війну проти України.

За його словами, нова хвиля мобілізації чисельністю від 300 тисяч осіб здатна кардинально змінити політичну ситуацію в Росії, адже вперше війна ризикує торкнутися заможних міських сімей.

"Вперше війна може почати проникати глибоко в заможні сім’ї західного російського середнього класу. Раптово на смерть на Донбас може бути відправлений не син якоїсь чеченської чи татарської матері, не звільнений з в’язниці злочинець і не іноземний найманець, а їхні власні сини", - зазначив полковник.

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Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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