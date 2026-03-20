РФ атакувала кораблі із зерном на Одещині: є постраждалі

Анна Ярославська
20 березня 2026, 08:42
У момент атаки судна перебували біля причалів. Вони залишаються на плаву.
Росія атакувала судна з зерном
Росія атакувала судна з зерном / Колаж: Главред, фото: t.me/OleksiiKuleba

Коротко:

  • РФ атакувала Одеську область ударними дронами
  • Пошкоджено два цивільні судна під прапорами Палау та Барбадосу
  • Кораблі були завантажені зерном
  • Постраждали дві людини, їм надали допомогу

У ніч на 20 березня Одеську область атакували російські ударні дрони. В результаті удару БПЛА було пошкоджено два цивільні комерційні судна під прапорами Палау та Барбадосу.

Як повідомив віцепрем'єр Олексій Кулеба, постраждали дві людини, їм надано медичну допомогу.

На момент удару кораблі перебували біля причалів і були завантажені зерном. Попри це судна залишаються на плаву.

Також пошкоджено адміністративні будівлі.

На території виникла пожежа, загоряння оперативно локалізували рятувальники.

"На місцях тривають роботи з ліквідації наслідків. Це черговий військовий злочин Росії проти світової продовольчої безпеки", - додав Кулеба.

РФ атакувала кораблі із зерном на Одещині: є постраждалі
​Шахеди – що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер також підтвердив пошкодження двох кораблів, які були пришвартовані біля причалів та завантажені зерном.

"Також пошкодження отримали адміністративні будівлі. На жаль, постраждали дві людини. Крім того, на території порту пошкоджено зерновий бункер та обладнання. Пожежі оперативно ліквідовано", - написав він у Telegram.

На місцях подій тривають роботи з усунення наслідків. Правоохоронні органи фіксують чергові військові злочини, скоєні російськими окупантами.

  • РФ атакувала два цивільні комерційні судна в Одеській області
    РФ атакувала два цивільні комерційні судна в Одеській області Фото: t.me/OleksiiKuleba
  • РФ атакувала два цивільні комерційні судна в Одеській області
    РФ атакувала два цивільні комерційні судна в Одеській області Фото: t.me/OleksiiKuleba
  • РФ атакувала два цивільні комерційні судна в Одеській області
    РФ атакувала два цивільні комерційні судна в Одеській області Фото: t.me/OleksiiKuleba
  • РФ атакувала два цивільні комерційні судна в Одеській області
    РФ атакувала два цивільні комерційні судна в Одеській області Фото: t.me/OleksiiKuleba
  • РФ атакувала два цивільні комерційні судна в Одеській області
    РФ атакувала два цивільні комерційні судна в Одеській області Фото: t.me/OleksiiKuleba

Повітряні атаки РФ по Одесі - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 19 березня армія РФ атакувала житлові квартали Одеси. За попередніми даними, постраждали три людини.

У ніч на 18 березня армія РФ атакувала Одеську область ударними безпілотниками. В результаті ворожого удару пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та частину обладнання.

17 березня в результаті нічної атаки на півдні Одеської області було пошкоджено об'єкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури.

Увечері 12 березня російська окупаційна армія атакувала ударними безпілотниками портову інфраструктуру Одеської області. В результаті атаки пошкоджено продуктовий склад на території порту. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, загиблих і постраждалих немає.

4 березня армія РФ завдала удару по цивільному судну в акваторії Чорного моря. Є постраждалі серед членів екіпажу. Судно під прапором Панами перевозило кукурудзу.

Вдень 4 березня країна-агресор Росія завдала ракетного удару по залізничній інфраструктурі Одеської області. В результаті удару пошкоджено адміністративну будівлю залізничної станції.

Росія готує новий масований удар по Україні: що відомо

Країна-агресор Росія завершує підготовку до чергового комбінованого масованого удару по території України. Про це повідомляють моніторингові канали.

Найбільшу увагу ворог може приділити Києву, Київській та Одеській областям.

Під загрозою: енергетичні об'єкти, підстанції, водоканали, насосні та очисні споруди, лінії електропередач. Не виключені удари по залізничній та нафтопереробній інфраструктурі.

Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

На Україну чекає несподіваний поворот у війні: названо терміни її завершення

На Україну чекає несподіваний поворот у війні: названо терміни її завершення

Нові правила для українських біженців: що готує Євросоюз

Нові правила для українських біженців: що готує Євросоюз

В Україні запрацював кешбек на пальне: хто та скільки зможе отримати

В Україні запрацював кешбек на пальне: хто та скільки зможе отримати

Тепер він співає пісні в косоворотці в Москві: відомий співак втік з України

Тепер він співає пісні в косоворотці в Москві: відомий співак втік з України

Китайський гороскоп на сьогодні, 20 березня: Бикам - конфлікти, Кроликам - втрати

Китайський гороскоп на сьогодні, 20 березня: Бикам - конфлікти, Кроликам - втрати

Різке посилення мобілізації та облави в Україні - в ТЦК та СП зробили заяву

Різке посилення мобілізації та облави в Україні - в ТЦК та СП зробили заяву

Дівчина заглянула у сміття біля церемонії "Оскар" і забрала звідти щось цінне

Дівчина заглянула у сміття біля церемонії "Оскар" і забрала звідти щось цінне

Долар раптово полетів угору, а євро обвалився: свіжий курс валют на 20 березня

Долар раптово полетів угору, а євро обвалився: свіжий курс валют на 20 березня

21:31

Гороскоп Таро на квітень 2026: Терезам — завершення, Скорпіонам — прибуток, Стрільцям — перемогаВідео

21:21

У мережі з'явилося свіже фото Ліни Костенко: як вона виглядає у свої 96 років

21:10

Люди, народжені в певні чотири місяці, мають унікальну харизму

21:01

Градуси підуть вгору: в який із днів вікенду у Дніпрі буде найтепліше

20:40

"Я дуже рада": відома співачка зробила прогноз щодо закінчення війни в Україні

20:35

Коли закінчиться війна з Іраном: оприлюднено несподіваний прогноз і головну умову

20:27

"Стануть ціллю №1": в Україні посилюють мобілізацію, як тепер шукатимуть чоловіків

20:07

РФ готує новий масований удар: які регіони та об'єкти стануть ціллю

20:06

Ситуація змінилася: українцям розповіли про відключення світла на 20 березня

19:44

Тепер він співає пісні в косоворотці в Москві: відомий співак втік з УкраїниВідео

