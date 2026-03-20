РФ атакувала кораблі із зерном на Одещині: є постраждалі

У момент атаки судна перебували біля причалів. Вони залишаються на плаву.

Росія атакувала судна з зерном / Колаж: Главред, фото: t.me/OleksiiKuleba

Коротко:

РФ атакувала Одеську область ударними дронами

Пошкоджено два цивільні судна під прапорами Палау та Барбадосу

Кораблі були завантажені зерном

Постраждали дві людини, їм надали допомогу

У ніч на 20 березня Одеську область атакували російські ударні дрони. В результаті удару БПЛА було пошкоджено два цивільні комерційні судна під прапорами Палау та Барбадосу.

Як повідомив віцепрем'єр Олексій Кулеба, постраждали дві людини, їм надано медичну допомогу.

На момент удару кораблі перебували біля причалів і були завантажені зерном. Попри це судна залишаються на плаву.

Також пошкоджено адміністративні будівлі.

На території виникла пожежа, загоряння оперативно локалізували рятувальники.

"На місцях тривають роботи з ліквідації наслідків. Це черговий військовий злочин Росії проти світової продовольчої безпеки", - додав Кулеба.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер також підтвердив пошкодження двох кораблів, які були пришвартовані біля причалів та завантажені зерном.

"Також пошкодження отримали адміністративні будівлі. На жаль, постраждали дві людини. Крім того, на території порту пошкоджено зерновий бункер та обладнання. Пожежі оперативно ліквідовано", - написав він у Telegram.

На місцях подій тривають роботи з усунення наслідків. Правоохоронні органи фіксують чергові військові злочини, скоєні російськими окупантами.

Як писав Главред, у ніч на 19 березня армія РФ атакувала житлові квартали Одеси. За попередніми даними, постраждали три людини.

У ніч на 18 березня армія РФ атакувала Одеську область ударними безпілотниками. В результаті ворожого удару пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та частину обладнання.

17 березня в результаті нічної атаки на півдні Одеської області було пошкоджено об'єкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури.

Увечері 12 березня російська окупаційна армія атакувала ударними безпілотниками портову інфраструктуру Одеської області. В результаті атаки пошкоджено продуктовий склад на території порту. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, загиблих і постраждалих немає.

4 березня армія РФ завдала удару по цивільному судну в акваторії Чорного моря. Є постраждалі серед членів екіпажу. Судно під прапором Панами перевозило кукурудзу.

Вдень 4 березня країна-агресор Росія завдала ракетного удару по залізничній інфраструктурі Одеської області. В результаті удару пошкоджено адміністративну будівлю залізничної станції.

Про персону: Олег Кіпер Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія. Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема: слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;

прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;

керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік). У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

