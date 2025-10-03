РФ вдарила ракетами і дронами: Шостка без світла, у Полтаві постраждали об'єкти енергетики

РФ завдала ракетно-дронового удару по Україні / Колаж: Главред, фото: ППО Радар, ua.depositphotos.com, t.me/dnipropetrovskaODA

У ніч на 3 жовтня російська окупаційна армія здійснила масований обстріл України безпілотниками та ракетами. Вибухи прогриміли в низці міст, а саме - у Полтаві, Одесі, Дніпрі та Харківській області.

За даними моніторингового каналу monitor, упродовж ночі росіяни атакували "Шахедами" Харків, Полтаву, Лубенський район Полтавщини, Дніпро та Одесу.

Також окупанти запустили 6 балістичних ракет типів "Іскандер-М 9м723" по району Лубен і Лохвиці в Полтавській області та 20 крилатих ракет "Х-59/69" і "Іскандер-к 9м727-729" по Полтаві, Лубнах і деяких населених пунктах Харківщини.

За попередньою інформацією росіяни не застосовували крилаті ракети морського та повітряного базування, а запускали їх лише з наземних установок.

Під ударом були об'єкти енергетики.

Орієнтовний маршрут ворожих цілей / Фото: ППО Радар

Обстріл Полтави

У Полтавській ОВА оголошували повітряну тривогу в Кременчуцькому, Полтавському, Миргородському та Лубенському районі.

Уранці в п'ятницю голова Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що вночі окупанти влаштували масовану комбіновану атаку регіону із застосуванням ракет і БпЛА.

Є "прильоти" і падіння уламків на різних локаціях.

"Постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури. У Полтавській громаді уламками пошкоджено приватне домоволодіння. На щастя, у всіх випадках обійшлося без постраждалих", - повідомив він.

Звідки РФ запускає ракети по Україні ​ / Інфографіка: Главред

Обстріл Дніпропетровщини

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі окупанти атакували дронами Дніпро та область.

У місті спалахнула пожежа.

В одному із селищ Дніпровського району пошкоджено чотири приватні будинки. У Шахтарській громаді Синельниківщини постраждала п'ятиповерхівка. У ній вибиті вікна. У Межівській загорівся будинок місцевих жителів.

На щастя, всюди обійшлося без постраждалих.

Над Дніпропетровщиною захисники неба знищили 13 ворожих безпілотників.

Обстріл Сумщини

У Сумській області місто Шостка та всі населені пункти громади залишилися без електроенергії.

Мер Шостки Микола Нога повідомив, що вночі армія РФ завдала авіаційного удару по території Шосткинської міської територіальної громади.

Пошкоджено об'єкт інфраструктури у Воронезькому старостинському окрузі.

"Місто Шостка та всі населені пункти громади без електроенергії. Працюють аварійно-відновлювальні бригади. Збитки та втрати уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Обстріл Харківщини

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов уранці в п'ятницю повідомив, що минулої доби від ворожих ударів постраждали 10 населених пунктів області.

Унаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

У Харкові постраждав 48-річний чоловік; у с. Новоселівка Нововодолазької громади поранено 41-річного чоловіка.

Також по медичну допомогу звернувся 70-річний чоловік, який постраждав унаслідок обстрілу м. Куп'янськ 24 вересня.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

13 ракет (тип встановлюється);

46 БпЛА типу "Герань-2";

2 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:

У Харківському районі пошкоджено будівлю фермерського господарства (с. Новоселівка), приватний будинок (м. Дергачі);

У Куп'янському районі пошкоджено будівлю, господарську споруду (с. Лозове), приватний будинок, господарську споруду (с. Прокопівка);

У Чугуївському районі пошкоджено складське приміщення, комбайн, автомобіль (с. Новий Бурлук).

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 1 жовтня армія РФ атакувала Україну 49 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів за напрямками. За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/пригнічено 44 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання п'яти ракет і БПЛА противника на шести локаціях.

1 жовтня в Харкові прогриміла серія вибухів. Армія РФ масовано атакувала місто керованими авіаційними бомбами (КАБ) і балістичними ракетами. У місті зруйновано приватні будинки, спалахнули пожежі. Є постраждалі.

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Чернігівській області. Унаслідок обстрілу загинув чоловік, також пошкоджено автомобілі.

Раніше у Сумській області загинула сім'я з двома дітьми. У селі Чернеччина Краснопільської громади з-під завалів рятувальники деблокували тіла чотирьох загиблих - батьків та їхніх синів 6 і 4 років.

