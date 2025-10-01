РФ запустила 'Іскандер' по селу на Чернігівщині: загинув чоловік, є руйнування

Під ударом опинилася техніка сільгосппідприємства. Один автомобіль знищено, ще один - пошкоджено.

Росія за добу 40 разів атакувала Чернігівську область / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Facebook/kpszsu

Коротко:

Російські війська вдарили ракетою по селу в Корюківському районі

За попередніми даними, використано "Іскандер"

Пошкоджено техніку сільгосппідприємства, загинула людина

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Чернігівській області. Унаслідок обстрілу загинув чоловік, також пошкоджено автомобілі.

Голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус повідомив, що окупанти вдарили по одному із сіл Корюківського району.

"Агресор завдав ракетного удару по одному із сіл Корюківського району. Імовірно, це була атака "Іскандером". Під ударом опинилася техніка сільгосппідприємства. Один автомобіль знищено, ще один - пошкоджено", - розповів Чаус.

За його словами, на жаль, унаслідок ворожої атаки загинув цивільний чоловік 1978 року народження.

В іншому населеному пункті через удар безпілотником знищено будинок і пошкоджено цивільний автомобіль. Також під атакою перебували енергооб'єкти в Ніжинському районі.

Загалом за минулу добу агресор 40 разів атакував Чернігівську область. Обстрілів зазнали 16 населених пунктів.

Іскандер - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

Атака РФ на Україну 1 жовтня - головне

Як писав Главред, вночі 1 жовтня в Харкові прогриміла серія вибухів. Армія РФ масовано атакувала місто керованими авіаційними бомбами (КАБ) і балістичними ракетами. У місті зруйновано приватні будинки, спалахнули пожежі. Є постраждалі.

У Київському районі міста горіли торгові павільйони на ринку "Барабашово" на площі 2800 кв. м.

У Салтівському районі зруйновано житловий будинок, а також сталася пожежа і руйнування гаражів на площі 350 кв. м. За попередніми даними, постраждали п'ятеро осіб.

Уранці в середу, 1 жовтня, в Києві оголосили повітряну тривогу. Згодом у місті прогриміли вибухи. Ймовірно, це працювали сили ППО.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 1 жовтня армія РФ атакувала Україну 49 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів за напрямками. За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/пригнічено 44 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання п‘яти ракет і БПЛА противника на шести локаціях.

