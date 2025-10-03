Рус
Україна під масованою ракетно-дроновою атакою, у великих містах лунають вибухи

Руслан Іваненко
3 жовтня 2025, 02:38оновлено 3 жовтня, 03:49
Повітряні сили ЗСУ попереджають про рух ворожих безпілотників і ракет, міста реагують на повітряні тривоги та вибухи.
Ворог атакує Одесу з акваторії Чорного моря / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Вночі ворог атакував Полтаву, Дніпро та Одесу ракетами і дронами
  • Вибухи зафіксовані у Лубенському районі та центрах міст
  • Повітряні сили ЗСУ попереджають про повітряну тривогу

Уночі 3 жовтня ворог атакує Полтаву крилатими ракетами та безпілотниками. Перша інформація про пуски з’являється близько 01:00 у Telegram Повітряних сил ЗСУ та кілька разів оновлюється.

За даними телеканалу "Суспільне", кореспонденти повідомляють: "У місті чути вибухи". Мешканців закликають "дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги". Пізніше журналісти додали, що в Дніпрі пролунав вибух, а о 02:44 зафіксовано повторні вибухи у місті.

За інформацією моніторингових каналів, окупанти атакують Полтавщину балістичними ракетами. Декілька ракет "Іскандер-М" влучають у Лубенський район. Вибухи пролунали у районі, наразі по балістиці — без постраждалих.

Також ворог атакує Одесу. Міський голова Геннадій Труханов у Telegram закликає:

"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. В місті чутно вибухи".

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ворожих безпілотників з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси.

За даними телеграм-каналів, ворог завдає ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Звідки запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, увечері 2 жовтня Росія здійснила нову атаку на Україну, застосувавши ударні безпілотники.

Нагадаємо, 2 жовтня російські окупанти атакували Київщину ударними безпілотниками типу "Шахед". Вибухи були чути в Ірпені та Бучі.

Також 1 жовтня російські війська завдали удару по об’єкту енергетики, що спричинило масштабні перебої з електропостачанням у Чернігівській області. Енергетики були змушені вводити жорсткі графіки відключення світла, щоб забезпечити стабільність роботи мережі та уникнути аварійних ситуацій.

Читайте також:

Про джерело: "Суспільне"

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

