Обстріл Києва 7 вересня: померла породілля, яка постраждала від удару "Шахеда"

Народжений малюк тимчасово перебуватиме під опікою близьких родичів подружжя.

У Києві померла 24-річна породілля після удару 7 вересня / колаж: Главред, фото: скріншот

Лікарі боролися за життя Тетяни понад два тижні

Чоловік загиблої також постраждав унаслідок обстрілу

У Києві померла 24-річна породілля Тетяна Сакіян, яка отримала опіки понад 80% тіла під час російського обстрілу Святошинського району 7 вересня. У момент атаки жінка була вагітна. Щоб врятувати дитину, лікарі терміново провели кесарів розтин. На світ з'явився хлопчик Назар. Про трагедію повідомило видання ТСН.

Лікарі боролися за життя Тетяни понад два тижні, проте сьогодні вночі, 23 вересня, її серце зупинилося. Чоловік загиблої також постраждав унаслідок обстрілу: він дістав важкі опіки і перебуває в лікарні.

Народжений малюк тимчасово перебуватиме під опікою близьких родичів подружжя. Лікарі продовжують надавати необхідну медичну допомогу новонародженому і батькові.

Атака на Україну 7 вересня:

Нагадаємо, Главред писав, що в ніч на 7 вересня Росія атакувала Україну ракетами і дронами. Під ударом перебували Київ та інші населені пункти.

Згодом стало відомо, що в Києві вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну через ворожу атаку було пошкоджено будівлю Уряду - там постраждали дах і верхні поверхи будівлі.

Окрім цього у Святошинському районі столиці з-під завалів частково зруйнованого 9-поверхового житлового будинку спочатку рятувальники дістали тіла загиблих. Ними виявилися 32-річна жінка та її син, якому було лише 2 місяці.

