На ЧАЕС сталась надзвичайна ситуація після обстрілу РФ

Юрій Берендій
1 жовтня 2025, 20:59оновлено 1 жовтня, 21:45
Внаслідок атак РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури на ЧАЕС стався блекаут, фахівці вже працюють над відновленням живлення, вказує Міненерго.
На ЧАЕС сталась надзвичайна ситуація після обстрілу РФ / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Внаслідок удару по енергооб'єкту у Славутичі сталась надзвичайна ситуація на ЧАЕС
  • На Чорнобильській АЕС стався блекаут

Через обстріл російськими військами енергетичної інфраструктури міста Славутич на Київщині сталася надзвичайна ситуація на об’єктах ДСП "Чорнобильська АЕС". Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики України.

Зазначається, внаслідок перепадів напруги станція опинилася без електропостачання. Без світла залишився й Новий безпечний конфайнмент — головна споруда, що накриває зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС і не допускає виходу радіоактивних матеріалів у довкілля.

/ Фото: скріншот

"Наразі фахівці проводять роботи з відновлення електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про Чорнобильську АЕС
Що відомо про Чорнобильську АЕС / Главред - інфографіка

Ворог змінив тактику ударів по енергетиці - експерт розкрив деталі

Як раніше писав Главред, восени Росія й надалі націлюватиметься на енергетичну інфраструктуру України, проте основний акцент робитиме не на ракетах, а на масованому застосуванні дронів. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, дефіциту ракет у РФ немає – виробництво триває, а запаси поповнюються. Водночас він прогнозує, що ворог прагнутиме нарощувати інтенсивність атак саме безпілотниками.

"Однак Україна вже адаптувалася до цього виду загрози. Якщо у 2022 році деякі міста переживали блекаути по 2-3 тижні, як, наприклад, Одеса, то минулого року деякі міста переживали блекаути по 24 години, це був максимум. У 2023-2024 роках ми вже адаптувалися до загроз, тому масштабні енергетичні удари не мають таких руйнівних наслідків", - сказав Коваленко.

/ Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 1 жовтня російські війська завдали удару по енергетичному об’єкту, що спричинило серйозні перебої з електропостачанням у Чернігівській області. Як повідомили в "Чернігівобленерго", енергетики змушені запровадити жорсткі графіки відключень. Наразі без світла залишаються понад 307 тисяч споживачів у кількох районах регіону.

За словами голови Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, ударні дрони типу "Шахед", якими ворог атакував енергетичну інфраструктуру, стали причиною часткового знеструмлення області.

Водночас у ніч на 1 жовтня Харків зазнав масованої атаки керованими авіабомбами та балістичними ракетами. У місті пролунала серія вибухів, були зруйновані приватні будинки та виникли пожежі. За даними ДСНС, удари також прийшлися на передмістя та Чугуївський район.

Інші новини:

Про джерело: Міністерство енергетики

Міністерство енергетики України забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфовидобувному, нафтогазовому та нафтогазопереробних комплексах; формування та реалізацію державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива (крім забезпечення енергоефективності будівель та інших споруд) і в сфері нагляду (контролю) у сфері електроенергетики; формування державної політики в сфері нагляду (контролю) в галузі енергетики та теплопостачання, повідомляє "Вікіпедія".

Чорнобиль ЧАЭС Чорнобильська АЕС
Атака була цілеспрямована, летіло понад 20 Шахедів: яка нині ситуація на ЧАЕС

На ЧАЕС сталась надзвичайна ситуація після обстрілу РФ

Заморозки та сильні дощі накриють Україну: якою буде погода у жовтні
13:32

Зрадник, який звільняв невільників: дилема Івана Сірка, яку не вирішили досі

