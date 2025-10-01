Внаслідок атак РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури на ЧАЕС стався блекаут, фахівці вже працюють над відновленням живлення, вказує Міненерго.

На ЧАЕС сталась надзвичайна ситуація після обстрілу РФ / Колаж Главред, фото: УНІАН

Внаслідок удару по енергооб'єкту у Славутичі сталась надзвичайна ситуація на ЧАЕС

На Чорнобильській АЕС стався блекаут

Через обстріл російськими військами енергетичної інфраструктури міста Славутич на Київщині сталася надзвичайна ситуація на об’єктах ДСП "Чорнобильська АЕС". Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики України.

Зазначається, внаслідок перепадів напруги станція опинилася без електропостачання. Без світла залишився й Новий безпечний конфайнмент — головна споруда, що накриває зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС і не допускає виходу радіоактивних матеріалів у довкілля.

"Наразі фахівці проводять роботи з відновлення електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Ворог змінив тактику ударів по енергетиці - експерт розкрив деталі

Як раніше писав Главред, восени Росія й надалі націлюватиметься на енергетичну інфраструктуру України, проте основний акцент робитиме не на ракетах, а на масованому застосуванні дронів. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, дефіциту ракет у РФ немає – виробництво триває, а запаси поповнюються. Водночас він прогнозує, що ворог прагнутиме нарощувати інтенсивність атак саме безпілотниками.

"Однак Україна вже адаптувалася до цього виду загрози. Якщо у 2022 році деякі міста переживали блекаути по 2-3 тижні, як, наприклад, Одеса, то минулого року деякі міста переживали блекаути по 24 години, це був максимум. У 2023-2024 роках ми вже адаптувалися до загроз, тому масштабні енергетичні удари не мають таких руйнівних наслідків", - сказав Коваленко.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 1 жовтня російські війська завдали удару по енергетичному об’єкту, що спричинило серйозні перебої з електропостачанням у Чернігівській області. Як повідомили в "Чернігівобленерго", енергетики змушені запровадити жорсткі графіки відключень. Наразі без світла залишаються понад 307 тисяч споживачів у кількох районах регіону.

За словами голови Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, ударні дрони типу "Шахед", якими ворог атакував енергетичну інфраструктуру, стали причиною часткового знеструмлення області.

Водночас у ніч на 1 жовтня Харків зазнав масованої атаки керованими авіабомбами та балістичними ракетами. У місті пролунала серія вибухів, були зруйновані приватні будинки та виникли пожежі. За даними ДСНС, удари також прийшлися на передмістя та Чугуївський район.

