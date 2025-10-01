На ЧАЕС сталась надзвичайна ситуація після обстрілу РФ

Про що йдеться у матеріалі:
- Внаслідок удару по енергооб'єкту у Славутичі сталась надзвичайна ситуація на ЧАЕС
- На Чорнобильській АЕС стався блекаут
Через обстріл російськими військами енергетичної інфраструктури міста Славутич на Київщині сталася надзвичайна ситуація на об’єктах ДСП "Чорнобильська АЕС". Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики України.
Зазначається, внаслідок перепадів напруги станція опинилася без електропостачання. Без світла залишився й Новий безпечний конфайнмент — головна споруда, що накриває зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС і не допускає виходу радіоактивних матеріалів у довкілля.
"Наразі фахівці проводять роботи з відновлення електропостачання", - йдеться у повідомленні.
Як раніше писав Главред, восени Росія й надалі націлюватиметься на енергетичну інфраструктуру України, проте основний акцент робитиме не на ракетах, а на масованому застосуванні дронів. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
За його словами, дефіциту ракет у РФ немає – виробництво триває, а запаси поповнюються. Водночас він прогнозує, що ворог прагнутиме нарощувати інтенсивність атак саме безпілотниками.
"Однак Україна вже адаптувалася до цього виду загрози. Якщо у 2022 році деякі міста переживали блекаути по 2-3 тижні, як, наприклад, Одеса, то минулого року деякі міста переживали блекаути по 24 години, це був максимум. У 2023-2024 роках ми вже адаптувалися до загроз, тому масштабні енергетичні удари не мають таких руйнівних наслідків", - сказав Коваленко.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 1 жовтня російські війська завдали удару по енергетичному об’єкту, що спричинило серйозні перебої з електропостачанням у Чернігівській області. Як повідомили в "Чернігівобленерго", енергетики змушені запровадити жорсткі графіки відключень. Наразі без світла залишаються понад 307 тисяч споживачів у кількох районах регіону.
За словами голови Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, ударні дрони типу "Шахед", якими ворог атакував енергетичну інфраструктуру, стали причиною часткового знеструмлення області.
Водночас у ніч на 1 жовтня Харків зазнав масованої атаки керованими авіабомбами та балістичними ракетами. У місті пролунала серія вибухів, були зруйновані приватні будинки та виникли пожежі. За даними ДСНС, удари також прийшлися на передмістя та Чугуївський район.
