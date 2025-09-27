Найближчим часом буде обстріл, РФ накопичила понад 1000 дронів і ракет: які регіони під загрозою

Російські окупанти можуть вдарити по Україні крилатими, балістичними ракетами та ударними дронами.

РФ найближчим часом може обстріляти Україну / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

РФ планує серії ракетно-дронових ударів по Україні. Росіяни накопичили велику кількість ракет та ударних дронів. Про це повідомляють моніторингові канали.

Масований обстріл може відбутися з 28 по 29 вересня. Зазначається, що підвищена загроза вже існує, адже ворог завершив підготовку до атаки.

Монітори повідомляють про те, що під час атак ворог може застосувати:

вісім бортів Ту-95МС,

три борти Ту-160,

дев'ять МіГ-31К,

дизельно-електричний підводний човен,

два фрегати в Новоросійську в РФ.

Літаки, якими РФ б'є по Україні / Інфографіка Главреда

Скільки РФ накопичила ракет та дронів

Ймовірний сумарний залп складає:

55 ракет типу Х-101,

9 аеробалістичних ракет типу "Кинджал",

12 балістичних ракет типу "Іскандер-М",

24 крилатих ракет типу "Калібр",

до 15 крилатих ракет "Іскандер-К",

понад 1000 ударних безпілотників типу "Шахед".

Ракети, якими РФ б'є по Україні / Інфографіка: Главред

Моніторингові канали радять уважно стежити за загрозою застосування балістики з Брянщини, Воронежа та Криму.

"Ворог у будь-яку мить може змінити план дій: замість заявленої кількості застосувати значно менше або ж навпаки - випустити повний обсяг ... Пам’ятаємо досвід минулих атак: засоби ураження запускалися пізніше - і це стосувалося і БпЛА, і стратегічної авіації, і флоту. Тому головне правило залишається незмінним - реагуємо на сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Telegram-канал monitorwar зазначає, що росіяни накопичували засоби ураження з 20,09 по 27,09. Нині Росія має орієнтовно 1056 накопичених БпЛА типа "Шахед". Також у ворога може бути 20-25 реактивних дронів, які можуть бути використані у масованій атаці.

Які регіони можуть бути під загрозою масованих ударів

Моніторингові канали зазначають, що найбільш загрозливою є західна, північна та центральна частина України. Мова йде про Львівську, Рівненську, Черкаську, Полтавську, Чернігівську та Київську області.

Столиця також під загрозою ракетно-дронових ударів. Особлива увага приділяється Солом'янському та Святошинському районам (Жуляни, Святошино).

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, дрон РФ вибухнув біля однієї з українських АЕС – МАГАТЕ зробило термінову заяву. На місці падіння безпілотника утворилася велика вирва.

Вдень 26 вересня повідомлялося, що РФ атакує Чернігівщину – є влучання та перебої світла, перші подробиці. Людей закликали перебувати в безпечних місцях.

Нагадаємо, РФ визначила цілі ударів – названо міста та ймовірні терміни нових обстрілів. У противника в наявності постійно перебуває близько 300-400 ударних безпілотників, попередив Олег Жданов.

Що відомо про літак Ту-95? Ту-95 (проект "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear – "Ведмідь") – радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець. Ту-95 та його модифікації дотепер – єдиний у світі серійний бомбардувальник та ракетоносець з турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету у холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, у тому числі таких, як Х-101, завдяки більш низькій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне – більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами з вихлопів з останніх. Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. В даний час на плановій основі відбувається модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.

