Найближчим часом буде обстріл, РФ накопичила понад 1000 дронів і ракет: які регіони під загрозою

- РФ готова до комбінованої атаки на Україну
- Ворог накопичив ракет та дрони для обстрілу
- Ворог може здійснити атаку найближчим часом
РФ планує серії ракетно-дронових ударів по Україні. Росіяни накопичили велику кількість ракет та ударних дронів. Про це повідомляють моніторингові канали.
Масований обстріл може відбутися з 28 по 29 вересня. Зазначається, що підвищена загроза вже існує, адже ворог завершив підготовку до атаки.
Монітори повідомляють про те, що під час атак ворог може застосувати:
- вісім бортів Ту-95МС,
- три борти Ту-160,
- дев'ять МіГ-31К,
- дизельно-електричний підводний човен,
- два фрегати в Новоросійську в РФ.
Скільки РФ накопичила ракет та дронів
Ймовірний сумарний залп складає:
- 55 ракет типу Х-101,
- 9 аеробалістичних ракет типу "Кинджал",
- 12 балістичних ракет типу "Іскандер-М",
- 24 крилатих ракет типу "Калібр",
- до 15 крилатих ракет "Іскандер-К",
- понад 1000 ударних безпілотників типу "Шахед".
Моніторингові канали радять уважно стежити за загрозою застосування балістики з Брянщини, Воронежа та Криму.
"Ворог у будь-яку мить може змінити план дій: замість заявленої кількості застосувати значно менше або ж навпаки - випустити повний обсяг ... Пам’ятаємо досвід минулих атак: засоби ураження запускалися пізніше - і це стосувалося і БпЛА, і стратегічної авіації, і флоту. Тому головне правило залишається незмінним - реагуємо на сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.
Telegram-канал monitorwar зазначає, що росіяни накопичували засоби ураження з 20,09 по 27,09. Нині Росія має орієнтовно 1056 накопичених БпЛА типа "Шахед". Також у ворога може бути 20-25 реактивних дронів, які можуть бути використані у масованій атаці.
Які регіони можуть бути під загрозою масованих ударів
Моніторингові канали зазначають, що найбільш загрозливою є західна, північна та центральна частина України. Мова йде про Львівську, Рівненську, Черкаську, Полтавську, Чернігівську та Київську області.
Столиця також під загрозою ракетно-дронових ударів. Особлива увага приділяється Солом'янському та Святошинському районам (Жуляни, Святошино).
Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, дрон РФ вибухнув біля однієї з українських АЕС – МАГАТЕ зробило термінову заяву. На місці падіння безпілотника утворилася велика вирва.
Вдень 26 вересня повідомлялося, що РФ атакує Чернігівщину – є влучання та перебої світла, перші подробиці. Людей закликали перебувати в безпечних місцях.
Нагадаємо, РФ визначила цілі ударів – названо міста та ймовірні терміни нових обстрілів. У противника в наявності постійно перебуває близько 300-400 ударних безпілотників, попередив Олег Жданов.
Що відомо про літак Ту-95?
Ту-95 (проект "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear – "Ведмідь") – радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець.
Ту-95 та його модифікації дотепер – єдиний у світі серійний бомбардувальник та ракетоносець з турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету у холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, у тому числі таких, як Х-101, завдяки більш низькій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне – більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами з вихлопів з останніх.
Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. В даний час на плановій основі відбувається модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.
