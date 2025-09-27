Рус
Найближчим часом буде обстріл, РФ накопичила понад 1000 дронів і ракет: які регіони під загрозою

Ангеліна Підвисоцька
27 вересня 2025, 21:17
Російські окупанти можуть вдарити по Україні крилатими, балістичними ракетами та ударними дронами.
Крылатые ракеты, Ту-95
РФ найближчим часом може обстріляти Україну / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що відомо:

  • РФ готова до комбінованої атаки на Україну
  • Ворог накопичив ракет та дрони для обстрілу
  • Ворог може здійснити атаку найближчим часом

РФ планує серії ракетно-дронових ударів по Україні. Росіяни накопичили велику кількість ракет та ударних дронів. Про це повідомляють моніторингові канали.

Масований обстріл може відбутися з 28 по 29 вересня. Зазначається, що підвищена загроза вже існує, адже ворог завершив підготовку до атаки.

Монітори повідомляють про те, що під час атак ворог може застосувати:

  • вісім бортів Ту-95МС,
  • три борти Ту-160,
  • дев'ять МіГ-31К,
  • дизельно-електричний підводний човен,
  • два фрегати в Новоросійську в РФ.
Літаки, якими РФ б'є по Україні / Інфографіка Главреда

Скільки РФ накопичила ракет та дронів

Ймовірний сумарний залп складає:

  • 55 ракет типу Х-101,
  • 9 аеробалістичних ракет типу "Кинджал",
  • 12 балістичних ракет типу "Іскандер-М",
  • 24 крилатих ракет типу "Калібр",
  • до 15 крилатих ракет "Іскандер-К",
  • понад 1000 ударних безпілотників типу "Шахед".
Ракети, якими РФ б'є по Україні / Інфографіка: Главред

Моніторингові канали радять уважно стежити за загрозою застосування балістики з Брянщини, Воронежа та Криму.

"Ворог у будь-яку мить може змінити план дій: замість заявленої кількості застосувати значно менше або ж навпаки - випустити повний обсяг ... Пам’ятаємо досвід минулих атак: засоби ураження запускалися пізніше - і це стосувалося і БпЛА, і стратегічної авіації, і флоту. Тому головне правило залишається незмінним - реагуємо на сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Telegram-канал monitorwar зазначає, що росіяни накопичували засоби ураження з 20,09 по 27,09. Нині Росія має орієнтовно 1056 накопичених БпЛА типа "Шахед". Також у ворога може бути 20-25 реактивних дронів, які можуть бути використані у масованій атаці.

Які регіони можуть бути під загрозою масованих ударів

Моніторингові канали зазначають, що найбільш загрозливою є західна, північна та центральна частина України. Мова йде про Львівську, Рівненську, Черкаську, Полтавську, Чернігівську та Київську області.

Столиця також під загрозою ракетно-дронових ударів. Особлива увага приділяється Солом'янському та Святошинському районам (Жуляни, Святошино).

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, дрон РФ вибухнув біля однієї з українських АЕС – МАГАТЕ зробило термінову заяву. На місці падіння безпілотника утворилася велика вирва.

Вдень 26 вересня повідомлялося, що РФ атакує Чернігівщину – є влучання та перебої світла, перші подробиці. Людей закликали перебувати в безпечних місцях.

Нагадаємо, РФ визначила цілі ударів – названо міста та ймовірні терміни нових обстрілів. У противника в наявності постійно перебуває близько 300-400 ударних безпілотників, попередив Олег Жданов.

Читайте також:

Що відомо про літак Ту-95?

Ту-95 (проект "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear – "Ведмідь") – радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець.

Ту-95 та його модифікації дотепер – єдиний у світі серійний бомбардувальник та ракетоносець з турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету у холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, у тому числі таких, як Х-101, завдяки більш низькій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне – більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами з вихлопів з останніх.

Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. В даний час на плановій основі відбувається модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Дрони СБУ вразили нафтоперекачувальну станцію в Чувашії - ЗМІ

Дрони СБУ вразили нафтоперекачувальну станцію в Чувашії - ЗМІ

21:14Україна
Литимуть сильні дощі та влупить +2: названо регіони, які накриє похолодання

Литимуть сильні дощі та влупить +2: названо регіони, які накриє похолодання

19:38Синоптик
