Рекорд за дальністю удару: у РФ прогриміли вибухи на заводі 'Азот'

Коротко:
- У Березниках зафіксовано потужні вибухи
- Імовірно, атаковано хімзавод "Азот"
- Повідомляють про влучання в цех №5, де виробляють азотну кислоту
Пізно ввечері 2 жовтня в Пермському краї РФ прогриміли потужні вибухи. Імовірно, був атакований хімзавод "Азот" - найбільший виробник азотних добрив, який також використовується для виробництва вибухівки.
Як пишуть OSINT-аналітики Exilenova+, перші вибухи в місті Березники Пермського краю прогриміли близько дев'ятої години вечора в четвер.
"Щойно було уражено філію "Азот" ВАТ "ОХК "Уралхім" Пермський край, м. Березники. 1700 км від державного кордону по прямій. Рекорд за дальністю?", - йдеться в повідомленні.
Місцеві жителі кажуть, що всього пролетіло п'ять дронів. Три з них влучили в завод "Азот". У результаті на підприємстві спалахнула пожежа.
Зазначається, що це один із найбільших виробників азотних добрив у Росії. На заводі виробляють аміак, карбамід, аміачну селітру та інші продукти, що мають подвійне призначення - і для сільського господарства, і для виробництва вибухових речовин. У 2024 році підприємство вийшло на рекордні обсяги - понад 2,3 млн тонн продукції.
"Поразка такого об'єкта важлива як для економічної, так і військової логістики Росії", - йдеться в повідомленні.
Близько 23:00 прогриміли повторні вибухи.
Підлогу удару, ймовірно, потрапив цех №5, що спеціалізується на виробництві азотної кислоти. Місцеві жителі скаржилися, що в місті неможливо дихати.
Тим часом Telegram-канал Николаевский Ванек пише, що по заводу "Азот" у Пермському краї відпрацював 14 окремий полк БпАК.
Варто зазначити, що в РФ заперечують удар по заводу "Азот" у Пермському краї.
"2 жовтня о 20:45 у філії "Азот" АТ "ОХК "Уралхім" сталася короткочасна зупинка технологічного циклу. Постраждалих немає. Загроз екологічній ситуації немає. Наразі завод працює в штатному режимі", - заявив глава міста Березники Олексій Казаченко.
У Міноборони РФ відзвітували, що силами ППО було перехоплено і знищено 20 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу. Пермський край навіть не згадується у зведенні.
Атаки України по РФ - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 29 вересня в Брянській області РФ прогриміли вибухи - регіон зазнав атаки безпілотних літальних апаратів. Інцидент стався в місті Карачев, де був атакований об'єкт промислової інфраструктури. У результаті спалахнула пожежа.
Пізніше Генштаб ЗСУ підтвердив удар по Карачевському заводу Електродеталь у Брянській області РФ. Це підприємство, яке виробляє продукцію для військових потреб.
У ніч на 27 вересня далекобійні дрони Центру спеціальних операцій "А" СБУ відпрацювали по станції "Тиньговатово". Ця НПС розташована за тисячу кілометрів від України в населеному пункті Конар, Чуваська Республіка, Росія.
У ніч на 26 вересня в Росії прогриміли вибухи - дрони атакували Краснодарський край. Під удар потрапив Афіпський НПЗ. Також голосно було і в Ростові-на-Дону. Як повідомив оперштаб регіону, Афіпський НПЗ загорівся.
У ніч із 19 на 20 вересня безпілотники-камікадзе здійснили атаку на нафтопереробний завод у Саратові, що розташований за понад 450 км від українського кордону.
