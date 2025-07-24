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РФ вдарила двома КАБами по Харкову, один удар - по багатоповерхівці: що відомо

Анна Ярославська
24 липня 2025, 11:38оновлено 24 липня, 12:48
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Другий "приліт" - по цивільному підприємству. Спалахнула пожежа.
РФ вдарила двома КАБами по Харкову, один удар - по багатоповерхівці: що відомо
РФ атакувала Харків КАБами / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Коротко:

  • РФ обстріляла центр Харкова
  • Окупанти завдали ударів двома КАБами

У четвер, 24 липня, у Харкові прогриміли вибухи. Російська армія завдала удару керованою авіабомбою по багатоповерхівці. Під завалами заблоковані люди.

"Попадання КАБа по багатоповерхівці. Є інформація про те, що під завалами заблоковані люди", - повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

відео дня

Другий "приліт" - по цивільному підприємству. Спалахнула пожежа. Інформація про постраждалих поки не надходила.

"За уточненою інформацією - влучання поруч із багатоповерховим будинком. На місці горять близько 15 автомобілів. Інформація про постраждалих уточнюється", - додав мер.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що ворог обстріляв центральну частину Харкова.

"Окупанти завдали ударів двома КАБами по Шевченківському району міста. Одне з влучань - поруч із житловим будинком", - написав він у Telegram.

Наразі відомо про одну постраждалу - 27-річну жінку.

Усі профільні служби вже працюють на місцях обстрілів.

Оновлено. Станом на 11:41 у Харкови вже двоє постраждалих внаслідок ворожого удару по Харкову.

Усім надається необхідна допомога.

Інформація оновлюється. ДСНС, правоохоронці і медики працюють на місці обстрілу.

За словами Терехова, у місті троє постраждалих внаслідок атаки РФ.

Станом на 12:22 кількість постраждалих у Харкові зросла до 22-х, повідомив Терехов.

За даними Синєгубова, серед них поранених — 10-річна дівчинка, вона отримала гостру реакцію на стрес.

Медики надають усю необхідну допомогу.

Рятувальна операція триває.

РФ вдарила двома КАБами по Харкову, один удар - по багатоповерхівці: що відомо
​Що таке КАБ / Інфографіка: Главред
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