РФ вдарила двома КАБами по Харкову, один удар - по багатоповерхівці: що відомо

Коротко:
- РФ обстріляла центр Харкова
- Окупанти завдали ударів двома КАБами
У четвер, 24 липня, у Харкові прогриміли вибухи. Російська армія завдала удару керованою авіабомбою по багатоповерхівці. Під завалами заблоковані люди.
"Попадання КАБа по багатоповерхівці. Є інформація про те, що під завалами заблоковані люди", - повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Другий "приліт" - по цивільному підприємству. Спалахнула пожежа. Інформація про постраждалих поки не надходила.
"За уточненою інформацією - влучання поруч із багатоповерховим будинком. На місці горять близько 15 автомобілів. Інформація про постраждалих уточнюється", - додав мер.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що ворог обстріляв центральну частину Харкова.
"Окупанти завдали ударів двома КАБами по Шевченківському району міста. Одне з влучань - поруч із житловим будинком", - написав він у Telegram.
Наразі відомо про одну постраждалу - 27-річну жінку.
Усі профільні служби вже працюють на місцях обстрілів.
Оновлено. Станом на 11:41 у Харкови вже двоє постраждалих внаслідок ворожого удару по Харкову.
Усім надається необхідна допомога.
Інформація оновлюється. ДСНС, правоохоронці і медики працюють на місці обстрілу.
За словами Терехова, у місті троє постраждалих внаслідок атаки РФ.
Станом на 12:22 кількість постраждалих у Харкові зросла до 22-х, повідомив Терехов.
За даними Синєгубова, серед них поранених — 10-річна дівчинка, вона отримала гостру реакцію на стрес.
Медики надають усю необхідну допомогу.
Рятувальна операція триває.
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