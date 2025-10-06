Вибухи прогриміли в РФ: під удар потрапив стратегічний завод у Дзержинську

Коротко:
- Уночі в Росії прогриміли вибухи
- Під удар потрапив стратегічний об'єкт у Дзержинську
- У Бєлгороді зникло світло, є проблеми з водою
У ніч на 6 жовтня на території країни-агресора РФ прогриміли вибухи. Зокрема, голосно було в Туапсе Краснодарського краю та Дзержинську Нижегородської області, а також у Брянській та Бєлгородській областях.
Як пишуть OSINT-аналітики Exilenova+, за попередніми даними, під удар потрапив стратегічний об'єкт - завод ім. Свердлова, який є одним із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин.
Завод є одним з найбільших російських виробників промислових вибухових речовин, передавальних зарядів для гірничорудної промисловості, перфораційних зарядів для нафтогазовидобувної промисловості, сейсмічних і геофізичних робіт.
На заводі використовуються всі наявні методи спорядження боєприпасів - пресування, шнекування, заливка. Це дає змогу споряджати практично всі види боєприпасів: авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, зокрема й такі, що коригуються за ціллю, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєприпаси для інженерних військ, зокрема для систем вертолітного мінування та найсучасніших протитанкових і протидесантних мін, боєголовок до ракетних комплексів ППО.
Вибухи в Дзержинську сьогодні потрапили на відео - Пожежа спалахнула на території заводу Свердлова:
Наслідки атаки по Туапсе поки невідомі.
Атака на Бєлгород
Як пише російський Telegram-канал Astra, вночі вибухи було чути в Бєлгородській області.
Повідомляють, що пожежа спалахнула на підстанції "Луч". У деяких районах Бєлгорода зникло світло. Місцеві пабліки також повідомляють про перебої з водою.
Бєлгородські лікарні перейшли на резервне живлення, повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
Вночі також був удар по ТЕЦ у Клинцях Брянської області - там почалися перебої зі світлом.
Тим часом у Міноборони РФ відзвітували, що було знищено: 40 БПЛА - над територією анексованого Криму, 34 БПЛА - над територією Курської області, 30 БПЛА - над територією Бєлгородської області, 20 БПЛА - над територією Нижньогородської області, 17 БПЛА - над територією Воронезької області, 11 БПЛА - над територією Краснодарського краю, по 8 БПЛА - над територію Брянської та Тульської областей. над територіями Брянської та Тульської областей, 4 БПЛА - над територією Рязанської області, по 2 БПЛА - над територіями Володимирської, Іванівської, Калузької, Тамбовської та Орловської областей, по 1 БПЛА - над територією Липецької області та над Московським регіоном, 62 БПЛА - над акваторією Чорного моря, 5 БПЛА - над акваторією Азовського моря.
Атака на Крим 6 жовтня - що відомо
Як писав Главред, у ніч на 6 жовтня в окупованому Криму прогриміли вибухи. Півострів атакували дрони. У результаті атаки у Феодосії загорілася нафтобаза. Також у Криму є "приліт" по військовій частині між Євпаторією та селом Затишне.
За попередніми даними, у Криму горить нафтоналивний термінал - найбільший на окупованому півострові.
"Раніше нафтобазу атакували багато разів, і після попередніх ударів із 34 резервуарів цілими лишилися тільки 22. А тепер цілих буде ще менше", - ідеться в повідомленні", - зазначає паблік Кримський вітер.
Дивіться відео - У Криму спалахнула потужна пожежа на нафтобазі:
Інші новини:
- Оголошено евакуацію: дрони налетіли на НПЗ у Росії, піднімається дим
- Ленінградську область трясло від вибухів: дрони атакували один із найбільших НПЗ
- Китай допомагав Росії бити по Львівщині: ракети і дрони наводилися супутниками
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред