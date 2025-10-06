Невразливі для РЕБ: Краматорськ був уперше атакований FPV-дроном на оптоволокні

БПЛА вдарив по автомобілю військових ЗСУ.

https://glavred.net/war/neuyazvimy-dlya-reb-kramatorsk-byl-vpervye-atakovan-fpv-dronom-na-optovolokne-10704155.html Посилання скопійоване

Ворожий дрон на оптоволокні вперше помітили в Краматорську / Колаж: Главред, фото: t.me/svoboda_radio

Коротко:

РФ вперше застосувала FPV-дрон на оптоволокні для атаки по Краматорську

Метою став припаркований автомобіль українських військових

Атака сталася в житловому мікрорайоні

Російські окупаційні війська вперше атакували Краматорськ Донецької області безпілотником на оптоволокні. Інцидент стався 5 жовтня. Під удар потрапив припаркований на вулиці автомобіль військовослужбовців ЗСУ.

Як пише Радіо Свобода, інформації про постраждалих унаслідок атаки не було.

відео дня

"Краматорськ, імовірно, вперше атакував дрон на оптоволокні", - ідеться в повідомленні.

Атака сталася біля багатоповерхової житлової забудови. Раніше про атаки дронів на оптоволокні по Краматорську не повідомлялося.

Згодом цю ж інформацію підтвердили в міській раді Краматорська.

"О 17:50 Краматорськ отримав другий удар за добу - FPV дрон із бойовою частиною на оптоволоконному кабелі. Попадання відбулося в автомобіль в одному з мікрорайонів міста", - зазначили в міськраді.

Пізніше в Мережі з'явилося відео, на якому видно політ ворожого дрона і удар по позашляховику військових. Те, що дрон на оптоволокні, доводить якість картинки, отриманої з безпілотника.

Дивіться відео - У Краматорську зафіксовано першу атаку безпілотника на оптоволокні:

Що таке дрони на оптоволокні

Дрони на оптоволокні - це інноваційні безпілотні літальні апарати, які для управління та передачі відеосигналу використовують не класичні радіохвилі, а оптичний кабель.

Конструкція таких дронів не дуже відрізняється від звичайних бойових FPV.

Разом із бойовою частиною вони переносять котушку з дротом, яка розмотується під час руху. Найменші дають змогу працювати на відстані до 2 км, найбільші - до 20 км.

Сама нитка під'єднана до пульта управління оператора і видає якісне зображення майже без затримок.

Оскільки FPV-дрони на оптоволокні замість традиційних радіохвиль використовують світловий сигнал, це робить їх невидимими для блокування сигналів РЕБ, які призначені для перехоплення і блокування радіосигналів.

У Сумах зафіксували новий дрон РФ

28 вересня новий російський ударний безпілотник типу БМ-35 летів атакувати Суми. Дрон був обладнаний тепловізійною камерою. Про це повідомив український фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Уперше бачу в перехопленні моїм обладнанням ударний БпЛА БМ-35 із тепловізійною камерою", - зазначив Сергій "Флеш".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред