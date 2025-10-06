Невразливі для РЕБ: Краматорськ був уперше атакований FPV-дроном на оптоволокні

Коротко:
- РФ вперше застосувала FPV-дрон на оптоволокні для атаки по Краматорську
- Метою став припаркований автомобіль українських військових
- Атака сталася в житловому мікрорайоні
Російські окупаційні війська вперше атакували Краматорськ Донецької області безпілотником на оптоволокні. Інцидент стався 5 жовтня. Під удар потрапив припаркований на вулиці автомобіль військовослужбовців ЗСУ.
Як пише Радіо Свобода, інформації про постраждалих унаслідок атаки не було.
"Краматорськ, імовірно, вперше атакував дрон на оптоволокні", - ідеться в повідомленні.
Атака сталася біля багатоповерхової житлової забудови. Раніше про атаки дронів на оптоволокні по Краматорську не повідомлялося.
Згодом цю ж інформацію підтвердили в міській раді Краматорська.
"О 17:50 Краматорськ отримав другий удар за добу - FPV дрон із бойовою частиною на оптоволоконному кабелі. Попадання відбулося в автомобіль в одному з мікрорайонів міста", - зазначили в міськраді.
Пізніше в Мережі з'явилося відео, на якому видно політ ворожого дрона і удар по позашляховику військових. Те, що дрон на оптоволокні, доводить якість картинки, отриманої з безпілотника.
Дивіться відео - У Краматорську зафіксовано першу атаку безпілотника на оптоволокні:
Що таке дрони на оптоволокні
Дрони на оптоволокні - це інноваційні безпілотні літальні апарати, які для управління та передачі відеосигналу використовують не класичні радіохвилі, а оптичний кабель.
Конструкція таких дронів не дуже відрізняється від звичайних бойових FPV.
Разом із бойовою частиною вони переносять котушку з дротом, яка розмотується під час руху. Найменші дають змогу працювати на відстані до 2 км, найбільші - до 20 км.
Сама нитка під'єднана до пульта управління оператора і видає якісне зображення майже без затримок.
Оскільки FPV-дрони на оптоволокні замість традиційних радіохвиль використовують світловий сигнал, це робить їх невидимими для блокування сигналів РЕБ, які призначені для перехоплення і блокування радіосигналів.
У Сумах зафіксували новий дрон РФ
28 вересня новий російський ударний безпілотник типу БМ-35 летів атакувати Суми. Дрон був обладнаний тепловізійною камерою. Про це повідомив український фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.
"Уперше бачу в перехопленні моїм обладнанням ударний БпЛА БМ-35 із тепловізійною камерою", - зазначив Сергій "Флеш".
