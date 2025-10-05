РФ била по Львівщині ракетами та дронами: є жертви, на місці прильотів пожежі

Після російських обстрілів у місті триває кілька пожеж, попередив Андрій Садовий.

Львівщина під масованим ударом РФ / Колаж Главред, фото t.me/s/andriysadovyi, Telegram

Головне:

На Львівщині внаслідок удару РФ двоє загиблих, ще двоє людей постраждали

У частині Львова відсутня електроенергія, також у місті сильні пожежі

Унаслідок ворожої атаки на Львівщині є загиблі та постраждалі, а в частині Львова відсутня електроенергія, також у місті пожежі.

"Частина Львова без світла. Відомо про Рясне та Левандівку. З'ясовуємо деталі", - повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram.

Що відомо про жертв і постраждалих

Унаслідок ворожого комбінованого удару загинуло двоє людей і двоє постраждали у Львівській області, повідомив голова ОВА Максим Козицький.

"За попередніми даними, внаслідок комбінованого удару БпЛА та крилатими ракетами на Львівщині двоє людей загинули, ще двоє - травмовані", - написав він.

На місцях працюють усі профільні служби. Інформація оновлюється, додав очільник ОВА.

Внаслідок прямого влучення ракети у Лапаївці на Львівщині загинуло четверо людей. Ще одного місцевого мешканця вдалося врятувати.

Наслідки ударів РФ

Крім того, Садовий повідомив, що поки що немає підтвердженої інформації про небезпечні викиди у Львові, але рекомендував місцевим жителям зачинити вікна і залишатися в безпечному місці.

За його словами, після російських обстрілів у місті триває кілька пожеж, тому важливо вберегти себе від можливих шкідливих випарів і диму.

"Після завершення тривоги не поспішайте виходити на вулицю. Відповідні служби вже працюють", - зазначив він.

Садовий також розповів, що у Львові виникла пожежа індустріального парку Sparrow внаслідок удару РФ.

"У Львові горить індустріальний парк Sparrow", - написав він.

Мер підкреслив, що це цивільний об'єкт без будь-якої мілітарної складової.

За його словами, попередньо, інформації про постраждалих немає.

Дивіться відео - наслідки удару РФ:

Масована атака РФ: деталі

У ніч проти 5 жовтня країна-агресор Росія масовано атакувала українські міста. Моніторингові канали пишуть, що основний напрямок удару – Львів, Львівська область, Запоріжжя, Одеса та інші регіони.

Атаки РФ на Україну - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 5 жовтня Росія здійснила масштабну атаку по території України. За даними моніторингових груп, у повітряному просторі країни одночасно перебували сотні дронів-камікадзе та дві хвилі ракет типу "Калібр", запущених із моря, Х-101 та "Кинджалами".

Нагадаємо, серія вибухів прогриміла в Запоріжжі після масованого удару РФ, унаслідок чого відомо про загиблу та поранених. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Раніше повідомлялося, що масованого удару завдала РФ по Львову в ніч на неділю, 5 жовтня. У результаті в місті масштабні пожежі. Близько п'ятої ранку у Львові пролунала серія вибухів під час масованої атаки російських окупантів.

