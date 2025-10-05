У Львові прогриміли потужні вибухи: РФ вдарила дронами та ракетами 'Кинджал'

Головне:
- Вранці у Львові пролунала серія вибухів
- РФ била "Кинджалами", "Калібрами" та дронами в напрямку Львова
- У місті призупинено роботу громадського транспорту, частина Львова без електропостачання
Масованого ракетно-дронового удару по Україні завдала країна-агресор РФ у ніч на неділю, 5 жовтня.
Близько п'ятої ранку у Львові пролунала серія вибухів під час масованої атаки російських окупантів. "У Львові чути повторну серію вибухів. Працює ППО", - написав мер Львова Андрій Садовий.
Згодом з'явилися дані про повторну серію вибухів у Львові.
"Львів. Тримайтеся подалі від вікон", - повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
При цьому Повітряні сили повідомили про зліт російського винищувача МіГ-31К - носія аеробалістичної ракети "Кинджал".
Пізніше військові попередили про пуски ракет "Кинджал" у напрямку західних областей, зокрема Львова.
Водночас також повідомлялося про пуски РФ крилатих ракет "Калібр" із морських носіїв у напрямку західних областей України.
Як уточнив мер Львова, унаслідок ракетно-дронового удару РФ, у місті призупинено роботу громадського транспорту. За його словами, частина міста залишилася без електропостачання.
У Львові виникли великі спалахи після масованого удару РФ. Мер Андрій Садовий закликав мешканців не виходити на вулицю та закрити вікна у будинках.
Дивіться відео - наслідки удару РФ по Львову:
РФ масовано атакує західні регіони
Водночас Повітряні сили повідомляли про рух "Кинджалів" у напрямку Рівненської області. Пізніше з'явилися перші повідомлення про вибухи на Рівненщині.
"У Рівному було чути звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться в повідомленні.
Рано вранці в неділю в Івано-Франківську також прогриміли вибухи. У ЗСУ попереджали про запуск у напрямку регіону крилатих ракет.
"Повітряна тривога триває! Ворог продовжує атакувати Прикарпаття. Перебувайте в безпечних місцях!", - попередила голова ОВА Світлана Онищук.
Попередньо звуки вибухів чули в районі Рогатина та Галича. Крім того, вранці в неділю в Бурштині чули нові вибухи. Місто перебувало під атакою крилатих ракет.
Масовані удари РФ по Україні - новини за темою
У ніч на 5 жовтня Росія здійснила масштабну атаку по території України. За даними моніторингових груп, у повітряному просторі країни одночасно перебували сотні дронів-камікадзе і дві хвилі ракет типу "Калібр", запущених з моря, Х-101 і "Кинджалами".
Як повідомляв Главред, раніше країна-агресор Росія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі, а саме по пасажирському поїзду сполученням Шостка-Київ.
Нагадаємо, раніше Росія атакувала Чернігівську та Дніпропетровську області. Зокрема, російські війська завдали удару по об'єкту інфраструктури в місті Чернігові. Пошкоджено одразу кілька важливих об'єктів електропостачання.
Читайте також:
- Після ударів РФ в Україні вводять графіки відключення світла: де діють обмеження
- Яким містам України загрожує блекаут: у Раді дали тривожний прогноз
- Сили оборони готуються: у ВМС повідомили про початок нового етапу війни
Про персону: Андрій Садовий
Андрій Садовий — український політик, громадський діяч та підприємець, голова Львівської міської громади (очолює місто з 2006 року). Засновник громадської організації "Самопоміч", член партії "Об'єднання „Самопоміч"", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред