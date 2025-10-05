У Львові прогриміли потужні вибухи: РФ вдарила дронами та ракетами 'Кинджал'

РФ вдарила по Львову ракетами і дронами, у місті прогриміли потужні вибухи.

РФ масовано вдарила по Україні / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Picryl

Головне:

Вранці у Львові пролунала серія вибухів

РФ била "Кинджалами", "Калібрами" та дронами в напрямку Львова

У місті призупинено роботу громадського транспорту, частина Львова без електропостачання

Масованого ракетно-дронового удару по Україні завдала країна-агресор РФ у ніч на неділю, 5 жовтня.

Близько п'ятої ранку у Львові пролунала серія вибухів під час масованої атаки російських окупантів. "У Львові чути повторну серію вибухів. Працює ППО", - написав мер Львова Андрій Садовий.

Згодом з'явилися дані про повторну серію вибухів у Львові.

"Львів. Тримайтеся подалі від вікон", - повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

При цьому Повітряні сили повідомили про зліт російського винищувача МіГ-31К - носія аеробалістичної ракети "Кинджал".

Пізніше військові попередили про пуски ракет "Кинджал" у напрямку західних областей, зокрема Львова.

Водночас також повідомлялося про пуски РФ крилатих ракет "Калібр" із морських носіїв у напрямку західних областей України.

Як уточнив мер Львова, унаслідок ракетно-дронового удару РФ, у місті призупинено роботу громадського транспорту. За його словами, частина міста залишилася без електропостачання.

У Львові виникли великі спалахи після масованого удару РФ. Мер Андрій Садовий закликав мешканців не виходити на вулицю та закрити вікна у будинках.

Дивіться відео - наслідки удару РФ по Львову:

РФ масовано атакує західні регіони

Водночас Повітряні сили повідомляли про рух "Кинджалів" у напрямку Рівненської області. Пізніше з'явилися перші повідомлення про вибухи на Рівненщині.

"У Рівному було чути звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться в повідомленні.

Рано вранці в неділю в Івано-Франківську також прогриміли вибухи. У ЗСУ попереджали про запуск у напрямку регіону крилатих ракет.

"Повітряна тривога триває! Ворог продовжує атакувати Прикарпаття. Перебувайте в безпечних місцях!", - попередила голова ОВА Світлана Онищук.

Попередньо звуки вибухів чули в районі Рогатина та Галича. Крім того, вранці в неділю в Бурштині чули нові вибухи. Місто перебувало під атакою крилатих ракет.

Масовані удари РФ по Україні - новини за темою

У ніч на 5 жовтня Росія здійснила масштабну атаку по території України. За даними моніторингових груп, у повітряному просторі країни одночасно перебували сотні дронів-камікадзе і дві хвилі ракет типу "Калібр", запущених з моря, Х-101 і "Кинджалами".

Як повідомляв Главред, раніше країна-агресор Росія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі, а саме по пасажирському поїзду сполученням Шостка-Київ.

Нагадаємо, раніше Росія атакувала Чернігівську та Дніпропетровську області. Зокрема, російські війська завдали удару по об'єкту інфраструктури в місті Чернігові. Пошкоджено одразу кілька важливих об'єктів електропостачання.

Андрій Садовий — український політик, громадський діяч та підприємець, голова Львівської міської громади (очолює місто з 2006 року).

