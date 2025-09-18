РФ втратить 25% населення, але не припинить війну: ГУР знайшло закриті документи

Російські звіти свідчать про катастрофічну для країни-агресорки ситуацію.

Кремль налаштований будь-якою ціною поповнювати лави армії РФ

Що повідомили в ГУР:

Населення РФ через 50 років може суттєво скоротитися

В Росії демографічна криза через війну в Україні

Кремль не хоче припиняти бойові дії в Україні

Країна-агресорка Росія очікує скорочення кількості населення на 25%. Про це свідчать закриті демографічні звіти, які циркулюють у документообігу РФ. Як повідомило ГУР, це може статися у найближчі 50 років.

Вже сьогодні у Росії відчувають дефіцит робочої сили на підприємствах та брак студентів у закладах професійно-технічної освіти.

У яких регіонах РФ найгірша демографічна ситуація

Як повідомили у розвідці, найбільш гнітючі демографічні тенденції фіксують у далекосхідних регіонах РФ. А все тому, що Москва звідти вигребла більшість чоловіків та відправила воювати в Україну.

"Розпочата Росією війна — одна із визначальних причин негативних демографічних явищ та відповідних прогнозів усередині держави-агресора. Під час бойових дій так звана російська федерація втратила понад мільйон солдатів своєї окупаційної армії вбитими і пораненими: більшість — чоловіки віком від 20 до 35 років, які складають основу демографічної піраміди", - йдеться у повідомленні.

Як у Росії намагаються покращити ситуацію

Російські посадовці замість припинення війни в Україні розглядають варіант сповільнення кризових проявів в демографії та економіці за рахунок активнішого залучення трудових мігрантів. Їх же також активно вербують для участі у злочинній війні.

"Такий підхід Кремля вчергове свідчить про небажання путінської диктатури припиняти бойові дії, а навпаки ― продовжувати війну проти України, до останнього використовуючи поневолені народи так званої РФ, а також чоловіче населення на окупованих українських територіях", - підсумували в ГУР.

Як в РФ вирішують проблему демографічної кризи

Главред писав, що депутати так званої Держдуми країни-окупанта Росії нещодавно розглядали ініціативу "активістів", які запропонували вносити неодружених чоловіків до "чорного списку МВС".

Якщо неодружений громадянин не робить спроб створити сім'ю і не ходить на побачення понад 3 місяці, його можуть відправити на примусові роботи або воювати.

Нагадаємо, Главред писав, що з боку Росії уже лунали погрози іншим державам, наприклад, Фінляндії та Азербайджану. Це може вказувати на те, що російський диктатор Володимир Путін може мати у планах нову війну.

Раніше стало відомо, що президентські та військові відомства Росії продовжують надавати суперечливу інформацію про перебіг бойових дій на сході України, зокрема, заявляючи про "перемоги", яких насправді немає.

Напередодні повідомлялося, що у росіян, які приїжджають заправитися, просто округлюються очі від цін. При цьому така ситуація не в одному регіоні, а по всій країні та навіть на тимчасово окупованих територіях України. Росіяни стверджують, що "стає тривожно" через здорожчання бензину.

