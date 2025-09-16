Путіну потрібна нова війна, він уже має план: що задумав глава Кремля

Війна зараз "годує" економіку Росії. Тому Путін уже сформував план щодо нової війни і виключає Україну зі своїх розрахунків.

https://glavred.net/world/putinu-nuzhna-novaya-voyna-u-nego-uzhe-est-plan-chto-zadumal-glava-kremlya-10698602.html Посилання скопійоване

Путіну потрібна нова війна, він уже має план, каже Жирохов/ колаж: Главред, фото: 45 окрема артилерійська бригада Збройних сил України, скрін з відео

Основні тези Жирохова:

Путін розуміє, що якщо військову машину зупинити вже зараз, це призведе до краху

Тому надалі Путін може почати нову війну, адже зараз війна годує економіку РФ

Глава Кремля намагається змінити свої плани і схиляється до війни з НАТО

З боку країни-агресорки Росії уже лунали погрози іншим державам, наприклад, Фінляндії та Азербайджану. Це може вказувати на те, що російський диктатор Володимир Путін може мати у планах нову війну.

Путін розуміє, що російську військову машину вже не зупинити, адже це буде означати крах. Таку думку висловив історик, військовий експерт і журналіст Михайло Жирохов в інтерв'ю Главреду.

відео дня

"Я думаю, що така риторика – результат певних домовленостей Путіна і Трампа. Що було підписано або проговорено на Алясці – не знає ніхто. Можливо, Путін вже вирішив, що історія з Україною – завершена, і треба робити щось інше. Путін – не дурник, він розуміє: якщо військову машину зупинити вже зараз, це призведе до краху. А в російській та закордонній пресі з'являються матеріали про те, що робити з сотнями тисяч ветеранів, які повернуться додому, і що робити з економікою, яка перейшла на військові рейки", – зазначив Жирохов.

За словами військового експерта, історія має лише один варіант подальшого розвитку подій за таких обставин – нова війна.

"Путіну потрібна нова війна, у першу чергу, через ситуацію з економікою. Сьогодні війна годує економіку Росії, і якщо її зупинити, економіка завалиться", – зазначив він.

Жирохов вважає, що глава Кремля може задумувати нову війну, і ймовірно вона буде спрямована проти Північноатлантичного альянсу.

"Наскільки я розумію, зараз Путін намагається змінити свої плани і схиляється до війни з НАТО. Якщо Альянс не відреагує – буде конфлікт середньої інтенсивності. У випадку реакції блоку – варто чекати на конфлікт малої інтенсивності. Тому, припускаю, що Путін уже сформував план на майбутнє і виключає Україну зі своїх розрахунків. Можливо, він про щось вже домовився з Трампом, але Україна та Європа цього не знають", – сказав експерт.

Чи може РФ почати нову війну – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, експерт назвав наступну ціль РФ для атаки. За словами Ступака, Захід зараз – як Діснейленд: де все добре, горять лампочки і є попкорн. Однак все це до пори до часу.

Також раніше було названо приховану ціль військових навчань РФ. Шарп говорить, що Альянс значно сильніший за Росію і також має ядерну зброю.

Нагадаємо, в Польщі з'ясували, що атака РФ була спланованою. Віцепрем’єр Кшиштоф Гавковскі заявив, що Росія навмисно напала на Польщу.

Читайте також:

Про персону: Михайло Жирохов Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області. Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах. Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред