Путіну потрібна нова війна, він уже має план: що задумав глава Кремля

Основні тези Жирохова:
- Путін розуміє, що якщо військову машину зупинити вже зараз, це призведе до краху
- Тому надалі Путін може почати нову війну, адже зараз війна годує економіку РФ
- Глава Кремля намагається змінити свої плани і схиляється до війни з НАТО
З боку країни-агресорки Росії уже лунали погрози іншим державам, наприклад, Фінляндії та Азербайджану. Це може вказувати на те, що російський диктатор Володимир Путін може мати у планах нову війну.
Путін розуміє, що російську військову машину вже не зупинити, адже це буде означати крах. Таку думку висловив історик, військовий експерт і журналіст Михайло Жирохов в інтерв'ю Главреду.
"Я думаю, що така риторика – результат певних домовленостей Путіна і Трампа. Що було підписано або проговорено на Алясці – не знає ніхто. Можливо, Путін вже вирішив, що історія з Україною – завершена, і треба робити щось інше. Путін – не дурник, він розуміє: якщо військову машину зупинити вже зараз, це призведе до краху. А в російській та закордонній пресі з'являються матеріали про те, що робити з сотнями тисяч ветеранів, які повернуться додому, і що робити з економікою, яка перейшла на військові рейки", – зазначив Жирохов.
За словами військового експерта, історія має лише один варіант подальшого розвитку подій за таких обставин – нова війна.
"Путіну потрібна нова війна, у першу чергу, через ситуацію з економікою. Сьогодні війна годує економіку Росії, і якщо її зупинити, економіка завалиться", – зазначив він.
Жирохов вважає, що глава Кремля може задумувати нову війну, і ймовірно вона буде спрямована проти Північноатлантичного альянсу.
"Наскільки я розумію, зараз Путін намагається змінити свої плани і схиляється до війни з НАТО. Якщо Альянс не відреагує – буде конфлікт середньої інтенсивності. У випадку реакції блоку – варто чекати на конфлікт малої інтенсивності. Тому, припускаю, що Путін уже сформував план на майбутнє і виключає Україну зі своїх розрахунків. Можливо, він про щось вже домовився з Трампом, але Україна та Європа цього не знають", – сказав експерт.
Про персону: Михайло Жирохов
Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області.
Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах.
Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.
