'Стає тривожно': росіяни по всій країні скаржаться на шалені ціни на бензин

Росіяни роблять вигляд, ніби не знають, що стало причиною проблем із бензином.

Росіяни в шоці від підвищення цін на бензин / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Головне:

Ціни на АЗС Росії стрімко зростають

Росіяни скаржаться на дефіцит пального

Проблема з бензином зачепила і окупований Крим

Україна останнім часом активізувала удари по НПЗ країни-агресорки Росії. Це почали відчувати мешканці РФ. Керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко опублікував відео зі скаргами росіян на дуже високі ціни на бензин.

Не можуть приховати проблеми з цінами на бензин навіть на місцевому телебаченні. Там кажуть, що "привид бензинової кризи ходить по Росії", бо вартість пального стрімко зростає останні дні.

Що кажуть самі росіяни

Працівники АЗС скаржаться, що бензин їм не привозять, поставок немає, а залишки пального віддають лише за талонами. При цьому на питання, у зв'язку з чим виникла така проблема, вони лише знизують плечима.

У росіян, які приїжджають заправитися, натомість, просто округлюються очі від цін. При цьому така ситуація не в одному регіоні, а по всій країні та навіть на тимчасово окупованих територіях України. Росіяни стверджують, що "стає тривожно".

Як змінилися ціни на бензин в Росії

Станом на 16 вересня ціни на 95 бензин коливаються в межах 66-95 рублів. При цьому найвища вартість пального саме у Криму. Така ж ситуація і з 92 бензином, який тепер продають по 62-74 рублі.

До чого, окрім проблем з бензином, призводять удари по НПЗ

Главред писав, що аналітики американського Інституту вивчення війни повідомляли про те, що паливний дефіцит підвищить витрати бізнесу та населення і пришвидшить інфляцію в РФ.

"Удари по об’єктах у глибокому тилу залишаються однією з найбільш болючих тем для російського суспільства і водночас підривають довіру до здатності влади захистити критично важливу інфраструктуру", - зауважили вони.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Бензинова криза в Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що після нового удару українських дронів по нафтопереробному заводу у Волгограді вартість пального на російських біржах знову зросла, встановивши чергові рекорди.

Раніше політичний та економічний експерт Тарас Загородній розповів, що бензин по талонах вже відпускають у тимчасово окупованому Криму, так ще й не усім. Аналогічна ситуація виникла у Примор'ї.

Напередодні стало відомо, що ситуацію в Росії ускладнює те, що раніше російська влада вже ввела заборону на експорт бензину, щоб стабілізувати внутрішній ринок.

Про персону: Петро Андрющенко Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

