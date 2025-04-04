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РФ хоче скористатися переговорами: в ISW розкрили реальні бажання Кремля

Марія Николишин
4 квітня 2025, 06:48
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Російські сили втратили в Україні понад 4000 танків.
РФ хоче скористатися переговорами: в ISW розкрили реальні бажання Кремля
Росія зазнала значних втрат в Україні / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Ключові тези:

  • Військові та економічні чинники впливають на можливість РФ вести війну
  • В разі погодження припинення вогню, РФ буде прагнути використати це
  • РФ продовжить війну, якщо не зможе домогтися капітуляції України дипломатичним шляхом

Країна-агрессор Росія продовжує зіштовхуватися зі значними військовими та економічними викликами, які здатні серйозно поставити під загрозу її здатність вести війну в Україні. Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

За їх словами, це може посилити бажання Кремля досягти своїх цілей шляхом припинення вогню за посередництва або мирних переговорів у короткостроковій перспективі. Проте для цього Захід повинен чинити максимальний тиск на РФ, що б та й надалі зазнавала втрат.

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Зазначається, що у звіті Офісу директора національної розвідки США (ODNI) говориться, що Росія зазнала значних втрат в Україні й повинна боротися з низькою якістю своїх новобранців. Крім того, російська економіка має значні проблеми, оскільки РФ продовжує балансувати розподіл ресурсів між оборонним промисловим виробництвом і цивільним сектором.

Командувач Європейського командування ЗС США (EUCOM) і верховний головнокомандувач Об’єднаних ЗС НАТО в Європі (SACEUR) генерал Крістофер Каволі 3 квітня заявив, що російські сили втратили в Україні понад 4000 танків.

Він також додав, що Росія почала війну із загальною кількістю 13 000 танків і "починає наближатися до кінця" життєздатних машин, що були на зберіганні. За його словами, країна-агресор розширила свої можливості з виробництва снарядів, крилатих ракет і FPV-дронів, і вона готується або продовжувати наступальні операції в Україні, або почати майбутню кампанію проти країни-члена НАТО.

Водночас, в ISW додали, що тривала й прогнозована економічна боротьба Росії тісно пов’язана з її втратами на полі бою, і що США чи Захід загалом не можуть чинити максимальний тиск на Москву лише за допомогою економічних інструментів.

"Сполучені Штати можуть використати вразливі місця Росії та досягти міцнішої позиції на переговорах, продовжуючи або збільшуючи військову допомогу Україні, щоб українські війська могли продовжувати завдавати Росії значних втрат у живій силі й техніці", – наголосили аналітики.

Вони переконані, що Росія в разі погодження припинення вогню та майбутніх мирних переговорів буде прагнути використати це, щоб захопити велику кількість територій України та встановити проросійський маріонетковий уряд у Києві.

В ISW підкреслюють, що Кремль продовжить військові дії проти України, якщо не зможе домогтися бажаної її "повної капітуляції" дипломатичним шляхом.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що США не враховують "головної вимоги" Кремля щодо забезпечення миру у війні з Україною, тому РФ "не може прийняти" американські пропозиції в нинішньому вигляді.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що навіть якщо російського диктатора Володимира Путіна найближчим часом не стане, це не означає, що війна в Україні після цього швидко закінчиться. Люди з оточення Путіна, які будуть залишатися у керівництві, не зможуть швидко дати задню.

Водночас, у звіті Міжнародного валютного фонду повідомляється, що війна в Україні може закінчитися в останні місяці 2025 року. Однак "ризики залишаються винятково високими".

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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