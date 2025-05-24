РФ завершує 'мирний договір': у Путіна розповіли, коли його передадуть Україні

Москва завершує роботу над так званим "меморандумом".

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У Росії пообіцяли днями передати Києву "меморандум / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

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Росія найближчими днями має передати Україні "меморандум" щодо припинення вогню

Москва завершує роботу над документом

Росія найближчими днями має передати Україні свої пропозиції щодо завершення війни. Москва нібито завершує роботу над так званим "меморандумом". Про це заявив заступник Ради Федерації Костянтин Косачов, пишуть російські Telegram-канали.

"Я очікую, що відповідні російські напрацювання передадуть протилежній стороні найближчими днями. Така інформація є в мене", - заявив російський політик.

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За його словами, країна-агресорка Росія найближчими днями передасть Києву свої напрацювання в рамках "меморандуму" щодо врегулювання війни в Україні. Водночас Косачов стверджує, що умови РФ у документі наразі навряд чи стануть публічними.

"Робота над документом перебуває на завершальній стадії", - заявив Косачов.

РФ готує "меморандум" про припинення вогню - новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше Путін заявляв про готовність Москви працювати над меморандумом щодо мирної угоди з Україною. Проте потім у Кремлі почали шукати приводи, щоб зірвати його підписання. Директор правового департаменту МЗС РФ Максим Мусіхін заявив, що потрібна "нова влада" в Україні.

Президент України Володимир Зеленський 24 травня розкритикував РФ за тиждень підготовки "меморандуму" щодо припинення вогню. Він назвав це знущанням над світом, наголосивши, що кожен день війни — це нові втрати.

Незабаром міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повідомив, що Росія готує для України проєкт документа з вимогами для досягнення миру. За його словами, документ передуть одразу після обміну полоненими у форматі "1000 на 1000".

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Хто такий Костянтин Косачов? Костянтин Йосипович Косачов (нар. 17 вересня 1962, п. Мамонтівка, Пушкінський район, Московська область, РРФСР, СРСР) - російський державний діяч, дипломат, сенатор Російської Федерації, заступник голови Ради Федерації (з 2021), входить до Комітету з питань міжнародної діяльності. Кандидат юридичних наук Член Вищої ради партії "Єдина Росія", пише Вікіпедія. Він перебуває у санкційному списку США з 2018 року.

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