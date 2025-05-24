ЄС може відключити 20 банків РФ від SWIFT, а ціну на нафту знизити до $45 - ЗМІ

Коротко:
- ЄС розглядає можливість заборони газопроводів "Північний потік"
- ЄС також планує запропонувати знизити граничну ціну на нафту
Європейський Союз розглядає можливість відключення понад 20 російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, а також зниження цінової стелі на російську нафту і введення заборони на газопроводи "Північний потік" у рамках нового пакета санкцій. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
"Європейський Союз розглядає можливість відключення понад 20 банків від SWIFT і заборони газопроводів "Північний потік" у рамках нового санкційного пакета для посилення тиску на Москву з метою припинення війни проти України", - пише видання в суботу.відео дня
Однак зазначається, що рішення про терміни потенційних обмежень ще не ухвалено.
Як повідомлялося, Європейська комісія планує провести закриті консультації з державами-членами ЄС щодо наступних санкцій проти Росії.
У рамках нового, вже 18-го пакета санкцій, ЄС також планує запропонувати знизити граничну ціну на нафту "Групи семи" приблизно до $45 і нові торговельні обмеження на суму 2,5 млрд євро з метою скоротити доходи Росії та її здатність отримати в свої руки технології, необхідні для виробництва зброї.
Як відомо, наразі обмеження ціни на нафту становить $60 і забороняє постачальникам послуг із країн G7 транспортувати й обслуговувати продаж нафти, якщо ціна перевищує цю межу. Для зниження ціни знадобиться підтримка США.
Повідомляється, що ключовим моментом у новому пакеті є намір ЄС ввести санкції проти газопроводів "Північний потік". Санкції додатково підтвердять позицію Європи про небажання відновлення поставок російського трубопровідного газу.
Санкції проти Росії - останні новини
Як писав Главред, США і Європа готові ввести жорсткі санкції проти Росії, якщо вона відмовиться від перемир'я з Україною. Спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог повідомив, що в Конгресі вже розроблено законопроект про нові обмеження, підтриманий понад 70 сенаторами. Санкції можуть торкнутися Центрального банку РФ і "тіньового флоту", який транспортує російську нафту через Балтійське море.
Нагадаємо, в матеріалі Politico йшлося про те, що після відмови російського диктатора Володимира Путіна встановити режим тиші на фронті лідери Європейського союзу і Британії шукають способи завдати "карколомного удару" по російській економіці. Один із варіантів тиску на Кремль - повне торговельне ембарго або тарифи на російський експорт.
Нещодавно президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що європейська комісія працює над новим пакетом санкцій проти Росії у відповідь на її зрив мирної ініціативи та подальшу агресивну поведінку.
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