McDonald's більше не по кишені українцям: що масштабно зросло в ціні

Якщо раніше на 100 гривень можна було повноцінно перекусити, то тепер цієї суми недостатньо навіть для деяких маленьких позицій з меню.

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Як виглядають ціни в McDonald's / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключове:

Як зросли ціни після 2022 року У McDonald's

Чому Біг Тейсті став справжнім делікатесом

За останні роки, на тлі повномасштабної війни, ціни в мережі швидкого харчування McDonald's в Україні істотно зросли. Видання Telegraf дослідило, як саме змінилися ціни в популярному фастфуді.

У матеріалі зазначається, що:

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у 2022 році класичний Біг Мак коштував 92 гривні, а вже у 2025-му — 129 грн; Чізбургер зріс у ціні з 52 до 67 грн:

гамбургер — із 45 до 58 грн;

за 6 курячих наггетсів тепер просять 92 грн замість колишніх 71;

картопля фрі у 2022 році коливалась від 37 до 54 грн, а сьогодні — вже від 50 до 75 грн, залежно від розміру;

велика Coca-Cola, яка раніше коштувала 40 гривень, зараз обійдеться у 55.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Окрім зростання цін, мережа просто вибухнула після рішення вилучити з меню один із найулюбленіших бургерів — Біг Тейсті.

Це викликало хвилю обурення серед фанатів, і деякі хитрі користувачі навіть почали виставляти на OLX порожні коробки від Біг Тейсті, пропонуючи їх за солідні суми.

Згодом компанія повідомила, що Біг Тейсті не зник повністю. У 2025 році бургер повернувся в оновленому форматі у вигляді трьох окремих варіантів, а ціна класичної версії виросла з 125 до 175 гривень.

Ціни на продукти в Україні - що відомо

Як писав Главред, нещодавно популярний фрукт в Україні раптово став делікатесом. У деяких магазинах вартість популярних сортів вже підбирається до 100 гривень за кілограм.

В Україні дешевшають одразу кілька популярних овочів. Особливо вже скоро, в червні, очікується незначне здешевшання деяких овочів, приблизно на 7%

Так от, ціни на ріпчасту цибулю в Україні продовжують знижуватися. Виробники масово знижують їх через погіршення якості продукції та слабкий попит з боку оптових покупців.

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Що відомо про видання "Телеграф"? "Телеграф" — українське соціально-політичне інтернет-видання, створене 2012 року. Сайт висвітлює події в Україні та світі. Належить українському бізнесмену Вадиму Осадчому. Головний редактор — Ярослав Жарєнов, пише Вікіпедія. "Телеграф" охоплює широкий спектр тем, включаючи політику, економіку, соціальні події, культуру, спорт та новини з фронту. Видання також публікує ексклюзивні матеріали, такі як інтерв'ю з відомими особистостями та аналітичні статті.

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