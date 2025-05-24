'Мамо, я живий': військовий зворушив першою розмовою з мамою після року неволі

Військовий Дмитро зателефонував матері одразу після звільнення з російського полону.

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Зворушливий дзвінок звільненого захисника мамі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/dmytro_lubinetzs

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Відбувся другий етап обміну полоненими 1000 на 1000 між Україною та Росією

Обмін став першим для деяких підрозділів і частин, звідки раніше нікого не звільняли

Військовий Дмитро зателефонував матері одразу після звільнення

У суботу, 24 травня, відбувся другий етап одного з найбільших обмінів військовополоненими між Україною та Росією у форматі "1000 на 1000". Сотні українських захисників, які провели місяці й роки в російському полоні, нарешті ступили на рідну землю. Відео українських захисників опублікував уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Довгий шлях додому. Через холод неволі, тишу очікування та через біль, що не вбив віру. І сьогодні — вони вдома. На рідній землі. Там, де чекали", - написав омбудсман.

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Подія супроводжувалася радістю, сльозами, дзвінками до рідних і вигуками: "Слава Україні! Героям слава!"

Дивіться відео перших хвилин звільнених з полону захисників на рідній землі:

Прибуття українських військових з полону / Фото: скріншот

Серед тих, хто повернувся додому, — український військовий Дмитро. Він провів у полоні понад рік. Захисник щойно ступив на рідну землю, як відразу набрав найріднішу людину - маму.

"Мамо, я живий. Я скоро буду вдома. Я за вами скучав", - сказав звільнений зазисник.

Удома на Дмитра чекає також маленький син.

"Коли ноги торкаються рідної землі, а в слухавці — голос мами. Це не просто мить — це ціла вічність, вкладена в слова: "Мама, я живий", - прокоментував зворушливу розмову Лубінець.

Дивіться відео зворушливої розмови воїна Дмитра з рідними:

Визволений із полону український військовий телефонує рідним / Фото: скріншот

Загалом додому повернулися 307 українських захисників. Цього разу з російського полону також були звільнені 27 оборонців Маріуполя. Деякі військовослужбовці повернулися додому вперше з початку повномасштабної війни, зокрема з окремих підрозділів та частин, де до цього обміну не було жодного звільненого.

Серед звільнених — оператори БПЛА Служби безпеки України, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Обмін полоненими 1000 на 1000 - останні новини

Як повідомляв Главред, 23 травня відбувся перший етап масштабного обміну полоненими між Україною та Росією у форматі 1000 на 1000. Президент США Дональд Трамп оголосив про завершення обміну, а президент України Володимир Зеленський підтвердив повернення 390 українців — як військових, так і цивільних.

У суботу, 24 травня, в межах другого етапу обміну у форматі "1000 на 1000" з російського полону повернулися 307 українських військових. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, зазначивши, що загалом за два дні вдалося звільнити 697 оборонців, а вже завтра очікується третій етап.

Серед звільнених — воїни ЗСУ, ДШВ, СБС, ВМС, Сил ТрО, прикордонники та нацгвардійці. Уперше вдалося визволити полонених з окремих підрозділів і частин. Усі звільнені — чоловіки, віком від 25 до 61 року, частина має поранення або хвороби.

Крім цього, президент Зеленський заявив, що наступні етапи обміну заплановані на вихідні. Президент також подякував усім, хто сприяє звільненню українців.

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Хто такий Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

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