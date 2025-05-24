У Києві Шахед влучив у квартиру військового, який тільки повернувся з фронту

Під час удару у квартирі перебувала сім'я українського захисника.

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Внаслідок атаки на Київ пошкоджена квартира військового / Колаж: Главред, фото: ДСНС Києва

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Російський дрон влучив у квартиру військового

Під час атаки у квартирі була 14-річна дитина

Родина захисника вижила

У ніч на 24 травня країна-агресорка Росія атакувала Київ різними видами зброї, зокрема дронами типу "Шахед". Один із таких безпілотників вдарив по квартирі українського військовослужбовця.

Як повідомляє видання "Ми - Україна", військовий із позивним "Сем" повернувся з передової лише 2 місяці тому для того, щоб пройти реабілітацію.

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Але окупанти принесли горе у сім'ю чоловіка і за кілька сотень кілометрів від лінії зіткнення, адже поцілили у його домівку у Солом'янському районі столиці.

У момент ворожої атаки у квартирі були його мама та 14-річний онук. На щастя, рідні військовослужбовця вижили.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Атака на Київ 24 травня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупанти в ніч на суботу, 24 травня, здійснили масовану атаку по Україну. Найбільший удар був спрямований на Київ – по столиці України загарбники запустили багато дронів, а також балістичні ракети.

Згодом стало відомо, що у кількох районах Києва були загоряння в житлових багатоповерхівках. Також є руйнування, надходила інформація і про постраждалих.

Після атаки також мешканка пошкодженого будинку на Оболоні у Києві розповіла, що їй довелося пережити під час нічного удару російських окупантів по столиці України.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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