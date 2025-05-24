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Росіяни повідомили про захоплення важливого села на Сумщині: що відповіли в ЗСУ

Анна Косик
24 травня 2025, 13:40
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На карті DeepState відбулися певні зміни на Сумському напрямку.
Сумская область, ВСУ
У Сумській області низка населених пунктів знаходиться у "сірій зоні" / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з DeepState

Основне:

  • Росіяни збрехали про захоплення села на Сумщині
  • Аналітики DeepState не повідомляли про втрату ЗСУ контролю над Юнаківкою

Російські ЗМІ поширили інформацію, нібито окупаційна армія країни-агресорки РФ змогла зайти у населений пункт Юнаківка, що у Сумській області.

Старший офіцер центру комунікацій угруповання військ "Курськ" підполковник Ярослав Чепурний прокоментував цю заяву. У коментарі РБК-Україна військовослужбовець заявив, що дана інформація не відповідає дійсності.

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Також не підтверджує інформацію ворога карта DeepState, на якій Юнаківка залишається під контролем України, а в "сірій зоні" поблизу залишаються населені пункти Новеньке, Журавка, Веселівка та Басівка.

Натомість декілька днів тому у районі Хотінської громади "сіра зона" розширилась у напрямку сіл Водолаги та Біловоди.

Ситуація у Сумській області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що армія країни-агресорки Росії намагається прорватися на територію Сумщини, але ландшафт області та специфіка ведення бойових дій не дозволяють ворогу пройти українську оборону.

Раніше стало відомо, що російські окупанти зайняли деякі позиції на території Сумської області. Однак операція ЗСУ у Курській області ще не завершена, там досі перебувають наші військові.

Напередодні у Міноборони країни-агресорки Росії заявили про створення так званої смуги безпеки в прикордонних районах Сумської області. Але військовий експерт Владислав Селезньов спростував цю інформацію

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Хто такий Ярослав Чепурний?

Підполковник Ярослав Чепурний — український військовослужбовець, який тривалий час обіймав посаду пресофіцера 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України. Станом на грудень 2024 року Ярослав Чепурний перейшов на службу в командування десантно-штурмових військ, продовжуючи виконувати обов'язки пресофіцера та інформувати громадськість про ситуацію на фронті. До військової кар'єри Чепурний працював журналістом у Миколаєві, маючи понад 20 років досвіду в галузі журналістських розслідувань. ЧНУ імені Петра Могили

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