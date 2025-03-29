До Великодня миру не буде: МВФ назвав нові терміни закінчення війни в Україні

Прогрес у питанні припинення війни може поліпшити ситуацію в економіці України, зазначили у МВФ.

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МВФ змінив прогноз щодо закінчення бойових дій / Колаж: Главред, фото: 21 окрема механізована бригада

Головне із прогнозу МВФ:

Війна в Україні може завершитися в останні місяці 2025 року

Прогрес у переговорах може покращити економічну ситуацію

Сукупний обсяг зовнішнього фінансування складає 148,8 млрд доларів

Війна в Україні може закінчитися в останні місяці 2025 року. Однак "ризики залишаються винятково високими". Про це йдеться у звіті Міжнародного валютного фонду.

МВФ також погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік на 0,5% і на 2026 рік на 0,8%. Очікується, що ВВП України зростатиме на 2-3%, однак ситуація ускладнюється через скорочення експорту сталі та збільшення імпорту вугілля через закриття шахти в Покровську внаслідок воєнних дій, а також збільшення імпорту газу через масштабні атаки на газову інфраструктуру.

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"Тривалі військові дії, включно з нещодавніми великомасштабними атаками на газову інфраструктуру та закриттям найважливішої вугільної шахти, чинять негативний вплив на зростання економіки у 2025 році", - йдеться в звіті МВФ.

Водночас прогрес у питанні припинення війни може поліпшити ситуацію в економіці України. Проте у фонді зазначили, що "переговори про припинення війни перебувають на дуже ранній стадії, і можливі зміни в міжнародній фінансовій підтримці та підтримці безпеки України".

Заява глави МВФ

Глава МВФ Крісталіна Георгієва зазначила, що війна Росії в Україні продовжує завдавати руйнівної соціальної та економічної шкоди.

"Незважаючи на це, макроекономічна стабільність зберігається завдяки вмілому формуванню політики, а також значній зовнішній підтримці. Економіка залишається стійкою, але очікується, що нещодавнє сповільнення зростання збережеться і в 2025 році у зв'язку з потребами в енергоресурсах і напруженим ринком праці", - заявила вона.

За її словами, програма, як і раніше, повністю фінансується. Сукупний обсяг зовнішнього фінансування складає 148,8 млрд доларів у базовому сценарії та 162,9 млрд доларів у негативному сценарії протягом чотирирічного періоду, включаючи використання близько 50 млрд доларів США в рамках ініціативи G7 з надання Україні кредитів для прискорення отримання надзвичайних доходів (ERA).

Завершення війни в Україні - новини за темою

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо розповів про два плани щодо завершення війни Росії проти України. "План А" передбачає припинення вогню, що дозволить перейти до "плану Б" — переговорів за допомогою дипломатії для досягнення довготривалого миру.

Також президент США Дональд Трамп та глава Кремля Володимир Путін вважають, що рух до миру в Україні має розпочатися з припинення ударів по енергетиці та інфраструктурі.

Крім того, умовою для початку мирного процесу має стати встановлення морського перемир'я в Чорному морі. У майбутньому це має призвести до повного та сталого перемир'я. Проте Росія своїми атаками по Україні фактично відкидає енергетичне перемир'я.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до будь-якого формату переговорів, але російський диктатор Путін не готовий до прямих перемовин. Він також зазначив, що не готовий погоджуватися на поступки, які загрожують знищенню української ідентичності.

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Що таке МВФ? Міжнародний валютний фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) - спеціалізована установа та найбільша фінансова організація світу. МВФ може давати кредити будь-якій зі своїх країн-членів, яка відчуває брак іноземної валюти для покриття короткострокових фінансових зобов'язань, повідомляє "Вікіпедія".

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